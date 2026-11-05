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झालावाड़ में भीषण हादसा, रॉन्ग साइड से से आ रही कार ने बाइक को मारी टक्कर, 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत

अकलेरा थाना ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिले के अकलेरा क्षेत्र में एनएच-52 स्थित बरड़ी घाटी में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार तीन दोस्तों की मौत हो गई. गलत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों दोस्त सड़क पर उछलकर गिर पड़े. दो दोस्तों ने अकलेरा अस्पताल में दम तोड़ा, जबकि तीसरे की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. हादसे से तीन परिवारों में मातम पसर गया.