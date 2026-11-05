झालावाड़ में भीषण हादसा, रॉन्ग साइड से से आ रही कार ने बाइक को मारी टक्कर, 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत
मृतक बीरमलाल के पुत्र रामलाल ने कार चालक के खिलाफ तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है.
Published : November 5, 2026 at 8:50 AM IST
झालावाड़: जिले के अकलेरा क्षेत्र में एनएच-52 स्थित बरड़ी घाटी में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार तीन दोस्तों की मौत हो गई. गलत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों दोस्त सड़क पर उछलकर गिर पड़े. दो दोस्तों ने अकलेरा अस्पताल में दम तोड़ा, जबकि तीसरे की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. हादसे से तीन परिवारों में मातम पसर गया.
एएसआई राजा राम ने बताया कि घाटोली क्षेत्र के बरड़ी घाटी में बाइक तथा कार की भिड़ंत होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अकलेरा चिकित्सालय पहुंचाया गया. एएसआई ने बताया कि घाटोली के उगरपुरा गांव निवासी बीरमलाल तंवर अपने साथी अमरालाल तंवर और अनिल चौधरी के साथ बाइक से अकलेरा की ओर आ रहे थे. इसी दौरान बरड़ी घाटी में सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.
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एएसआई ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. हादसे में कार का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को अकलेरा अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बीरमलाल तंवर और अमरालाल तंवर को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल अनिल चौधरी को उपचार के लिए झालावाड़ रेफर किया गया था. उपचार के दौरान अनिल की भी मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.
कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज: एएसआई राजाराम के अनुसार मृतक बीरमलाल के पुत्र रामलाल की रिपोर्ट पर कार चालक के खिलाफ तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
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