'पापा, मैंने मां को मार दिया': जंगपुरा में बेटे ने मां को गोली मारी, पिता ने सुनाई दर्दनाक दास्तां...
हजरत निजामुद्दीन थाने में केस दर्ज कर सप्लायर की तलाश की जा रही है. पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया.
Published : February 10, 2026 at 10:56 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक 18 वर्षीय युवक ने अपनी ही 37 साल की मां को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
दरअसल, ये हादसा मंगलवार रात जंगपुरा के पंत नगर स्थित वाल्मीकि मंदिर जे-जे क्लस्टर में हुई. मृतका की पहचान सुमति (37) के रूम में हुई.
पिता ने बताई हादसे की सच्चाई
मृतका के पति छोटू ने बताया, "मैं रात 8 बजे खाना खाकर घर से निकला था. करीब 9:30 बजे मेरी बेटी का फोन आया कि मम्मी को कुछ हो गया है. जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ी थीं और उनकी मौत हो चुकी थी. मेरा बेटा, जो अपनी मां से बहुत प्यार करता था, बाहर रो रहा था और कह रहा था, 'पापा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मां को मार दिया है, मुझे भी मार दो'.
परिजनों को नहीं हो रहा यकीन
आरोपी के चाचा सूरज ने कहा, "हमें भाई (छोटू) के फोन पर पता चला. जब मैं यहां आया तो पता चला कि भतीजे ने अपनी मां को गोली मार दी है. हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा. माँ और बेटे में बहुत प्यार था. शायद मज़ाक-मज़ाक में गलती से गोली चल गई होगी, लेकिन यह भी समझ में नहीं आ रहा कि उसने बंदूक कहां से लाई थी. पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है."
पुलिस ने दी आधिकारिक जानकारी
वही, साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि 10:39 बजे मूलचंद अस्पताल से दिल्ली पुलिस पीसीआर कॉल मिलने पर पुलिस हरकत में आई. शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला का 18 वर्षीय बेटा अवैध देशी पिस्टल घर लाया था और अपनी मां को दिखाते समय अचानक गोली चल गई, जो सीधे उनके चेहरे पर लगी. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी निशानदेही पर नाले से हथियार बरामद किया. हजरत निजामुद्दीन थाने में बीएनएस की धारा 105 व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर सप्लायर की तलाश की जा रही है.
