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दुर्ग की फैक्ट्री में हादसा, वेल्डर की दर्दनाक मौत, जांच में जुटी पुलिस

दुर्ग की निजी फैक्ट्री में हादसे ने एक मजदूर की जान ले ली. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

BHILAI POLICE
दुर्ग का जामुल थाना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 7, 2026 at 5:19 PM IST

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दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया. यहां फैक्ट्री में काम करने वाले एक वेल्डर की करीब 30 से 35 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण मौके पर ही मौत हो गई. इस दुर्घटना में मजदूर की मौत के बाद परिवार में मातम है. पुलिस ने सूचना के आधार पर केस दर्ज कर लिया है.

दुर्ग पुलिस ने दी जानकारी

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि मृतक की पहचान घासीदास नगर, भिलाई निवासी शिवकुमार सोनी के रूप में हुई है. वह पेशे से वेल्डर था और महज एक सप्ताह पहले ही इस कंपनी में काम पर लगा था. सोमवार की शाम वह फैक्ट्री में लगभग 35 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर वेल्डिंग का कार्य कर रहा था. इसी दौरान, जिस शीट पर वह खड़ा था, वह अचानक टूट गई. शीट टूटने से शिवकुमार का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नीचे कंक्रीट फर्श पर आ गिरा. सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आने के कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

दुर्ग में हादसे से मातम (ETV BHARAT)

हादसे की सूचना मिलते ही जामुल थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा दर्ज किया और मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी

Durg accident leaves family in mourning
दुर्ग हादसे से परिवार में मातम (ETV BHARAT)

सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की जांच जारी

दुर्ग सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस इस केस की जांच कर रही है. पुलिस इस बात की बारीकी से जांच कर रही है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं. वेल्डर को सेफ्टी बेल्ट जैसी जरूरी चीजें मुहैया कराई गई थीं या नहीं.

Worker dies in Durg accident
मजदूर शिवकुमार सोनी की मौत (ETV BHARAT)

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