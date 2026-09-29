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दुर्ग के सरकारी स्कूल में हादसा, छत का प्लास्टर गिरा, तीन बच्चे घायल

छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत लचर है. दुर्ग के सरकारी स्कूल में हादसा हुआ है. अतुल शर्मा की रिपोर्ट

School canopy collapses in Durg
दुर्ग के स्कूल का छज्जा गिरा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2026 at 6:27 PM IST

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दुर्ग: जिले के सरकारी स्कूल में परीक्षा दे रहे बच्चों की जान पर उस वक्त बन आई, जब अचानक क्लासरूम की छत का प्लास्टर टूटकर उनके ऊपर गिर गया. रसमड़ा क्षेत्र के ग्राम गनियारी स्थित शासकीय हाईस्कूल में यह हादसा हुआ. इस इस हादसे में तीन बच्चे घायल हो गए. स्कूल में दुर्घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया.

छात्रा द्रौपदी ठाकुर बुरी तरह घायल

इस हादसे में कक्षा 10वीं की छात्रा द्रौपदी ठाकुर बुरी तरह घायल हो गई हैं. छात्रा के सिर में गंभीर चोट आई है. छात्रा के सिर पर तीन टांके लगाए गए हैं और जिला अस्पताल दुर्ग में उसका इलाज जारी है. जिस वक्त छत का प्लास्टर गिरा उस वक्त स्कूल में परीक्षाएं चल रही थी. घटना के बाद स्कूल भवन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं

दुर्ग के सरकारी स्कूल में हादसा (ETV BHARAT)

परीक्षा के दौरान हुआ हादसा

मंगलवार को स्कूल में कक्षा दसवीं की संस्कृत विषय की त्रैमासिक परीक्षा चल रही थी. कमरे में करीब 50 छात्र-छात्राएं परीक्षा दे रहे थे. इसी दौरान अचानक छत का प्लास्टर टूटकर नीचे गिर पड़ा. देखते ही देखते परीक्षा कक्ष में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में तीन बच्चे घायल हुए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया. इनमें छात्रा द्रौपदी ठाकुर को सिर में गंभीर चोट आई है.

घटना की जानकारी मिलते ही घायल बच्चों के उपचार की व्यवस्था की गई. शिक्षा विभाग ने जांच दल को स्कूल भेजा है. टीम भवन की स्थिति, छत का प्लास्टर गिरने के कारण और मरम्मत से जुड़ी संभावित लापरवाही की जांच करेगी- विनोद सिंह, अधिकारी, दुर्ग जिला शिक्षा विभाग

शिक्षा मंत्री का गृह जिला है दुर्ग

दुर्ग जिला स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का गृह जिला भी है. ऐसे में परीक्षा के दौरान बच्चों के ऊपर छत का प्लास्टर गिरने की घटना ने सरकारी स्कूलों के रखरखाव और विद्यार्थियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है.

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