धमतरी के नरहरा वाटरफॉल में हादसा, एक युवक लापता, तलाशी अभियान जारी
धमतरी नरहरा जलप्रपात में युवक गायब, गोताखोरों की टीम कर रही तलाश
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 30, 2025 at 10:42 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले धमतरी में रविवार को एक हादसा हो गया. यहां रायपुर से नरहरा जलप्रपात घूमने आया युवक लापता हो गया. युवक अपने भाई और दोस्तों के साथ वाटरफॉल घूमने आया था. जैसे ही युवक नहाने के दौरान नीचे उतरा वह गहरे पानी में चला गया.
इस हादसे की सूचना मगरलोड थाने को दी गई. मगरलोड पुलिस और गोताखोर की टीम मौके पर पहुंचकर युवक की तालाश शूरू की लेकिन फिर भी युवक का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया है. लापता युवक की उम्र 19 साल बताई जा रही है. पुलिस और गोताखोरों की टीम ने तलाशी अभियान जारी रखा है.
शाम होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रुका
पुलिस की टीम लगातार गोताखोरों के साथ लापता युवक की तलाश करती रही. शाम होने के बाद इलाके में अंधेरा छा गया. जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा. पुलिस का कहना है कि सोमवार सुबह से फिर सर्च ऑपरेशन शुरु किया जाएगा. वहीं इस घटना के बाद युवक के परिजन और उसके साथ घूमने आए दोस्त चिंतित नजर आ रहे हैं.
रायपुर से आया तोरन नायक अपने दोस्तों के साथ नहा रहा था. इसी दौरान वह पानी में चला गया. घटना लगभग 1 बजे के आसपास की है. सूचना मिलते ही गोताखोरों की टीम, पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंची. सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया- लक्ष्मीकांत शुक्ला, मगरलोड थाना प्रभारी
मगरलोड थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत शुक्ला ने आगे बताया कि शाम होने और अंधेरा बढ़ने के बाद सुरक्षा कारणों से सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया. सोमवार सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा. फिलहाल युवक के परिजनों को सूचना दे दी गई है.
धमतरी जिले का नरहरा वाटरफॉल घने जंगलों के बीच स्थित है. जिसका लुफ्त उठाने दूर दूर से यहां पर्यटक पहुंचते हैं. रविवार को भी लोग यहां घूमने आए थे. इसी दौरान यह हादसा हो गया.