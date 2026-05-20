ETV Bharat / state

पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान धमतरी में हादसा, पिकअप वाहन ने 2 जवानों को कुचला, प्रधान आरक्षक की मौत

हादसे में बाइक चला रहा नगर सैनिक बाल-बाल बचा. घायल जवान को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया.

Head constable crushed by pickup
पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान धमतरी में हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 20, 2026 at 12:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: रफ्तार के कहर ने एक बार एक शख्स की जान ले ली. मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को गश्त पर निकले 2 जवानों को पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी की बाइक सवार हेड कांस्टेबल विजय बैरागी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे में बाइक चला रहे नगर सैनिक दिलीप पांडे भी हादसे में घायल हो गए. दिलीप पांडे को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है.

गश्त पर निकले प्रधान आरक्षक को गाड़ी ने कुचला

सीएसपी,अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि कोतवाली थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक विजय बैरागी और नगर सैनिक दिलीप पांडे बुधवार तड़के नियमित रात्रि गश्त पर थे. सुबह करीब 3:30 बजे दोनों सिहावा चौक स्थित गश्त पॉइंट पर पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के समय बाइक नगर सैनिक दिलीप पांडे चला रहे थे.

पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान धमतरी में हादसा (ETV Bharat)

सिहावा चौक पर हुआ हादसा

वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पिकअप वाहन की रफ्तार काफी तेज थी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर घिसटती चली गई. बताया जा रहा है कि पिकअप चालक करीब 100 मीटर तक बाइक को घसीटते हुए ले गया. हादसे में प्रधान आरक्षक विजय बैरागी को गंभीर चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं नगर सैनिक दिलीप पांडे गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर पड़े रहे. बाद में लोगों ने पुलिस को खबर देकर घायल जवान को अस्पताल भिजवाया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. हादसे के बाद पूरे पुलिस विभाग में शोक का माहौल है.

रात्रि गश्त के दौरान यह हादसा हुआ है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन को जब्त कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना हादसे का कारण माना जा रहा है: अभिषेक चतुर्वेदी, सीएसपी, धमतरी

पुलिस परिवार में गम का माहौल

हादसे के बाद सिहावा चौक क्षेत्र में कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था संभाली और घटनास्थल से क्षतिग्रस्त वाहन को हटाया. इस दर्दनाक घटना के बाद से पुलिस परिवार में गम का माहौल है. मृत जवान के परिचित बता रहे हैं कि प्रधान आरक्षक विजय बैरागी एक जिम्मेदार पुलिस जवान थे. उनको जो भी जिम्मेदारी जाती थी वो बखूबी पूरा किया करते थे.

धमतरी पुलिस की आपात सेवा हुई हाईटेक, अब 10 मिनट में पहुंचेगी पुलिस!

धमतरी में महंगाई डायन के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन

जैतपुरी में वन अमले पर मारपीट का आरोप, सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट घेरा

TAGGED:

DHAMTARI
SIHAWA CHOWK
HEAD CONSTABLE VIJAY BAIRAGI
RAIPUR
HEAD CONSTABLE CRUSHED BY PICKUP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.