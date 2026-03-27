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धमतरी में चलती बाइक पर गिरा विशाल पेड़, बाल बाल बची दो जिंदगियां

धमतरी : छत्तीसगढ़ में मौसम ने यू टर्न ले लिया है. शुक्रवार को तेज आंधी तूफान के बीच एक बड़ा हादसा टल गया. यहां कुकरेल में चलती मोटरसाइकिल पर अचानक विशालकाय नीम का पेड़ गिर गया. घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई, हालांकि समय रहते स्थानीय लोगों की मदद से दोनों मोटरसाइकिल सवारों की जान बच गई.

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को मौसम अचानक खराब हो गया और तेज आंधी-तूफान के साथ हवाएं चलने लगी. इसी दौरान धमतरी-नगरी मार्ग पर स्थित कुकरेल बस स्टैंड के पास सड़क किनारे नीम का पेड़ अचानक गिर गया. उसी समय वहां से गुजर रही एक मोटरसाइकिल पेड़ की चपेट में आ गई. पेड़ के गिरते ही आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया. ग्रामीणों और व्यापारियों ने मिलकर मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों को पेड़ के नीचे से सुरक्षित बाहर निकाला. हादसे में दोनों को हल्की चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया. गनीमत रही कि कोई गंभीर जनहानि नहीं हुई.

धमतरी में सड़क पर गिरा पेड़ (ETV BHARAT)

टल गया बड़ा हादसा

पेड़ गिरने के कारण धमतरी-नगरी स्टेट हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब एक घंटे तक मार्ग बंद रहा. बाद में स्थानीय लोगों, व्यापारियों और राहगीरों की मदद से पेड़ को हटाया गया, जिसके बाद यातायात फिर से सामान्य हो सका. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यदि घटना के समय सड़क पर ज्यादा वाहन होते या पेड़ कुछ सेकंड पहले या बाद में गिरता, तो बड़ा हादसा हो सकता था. समय रहते लोगों की तत्परता और सहयोग से संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई.

आंधी तूफान में नीम का पेड़ गिरा (ETV BHARAT)

जिला प्रशासन से लोगों की मांग

तेज आंधी-तूफान के दौरान सड़क किनारे पुराने और जर्जर पेड़ खतरे से खाली नहीं है.खतरे की आशंका को देखते हुए प्रशासन से ऐसे पेड़ों की जांच और समय पर कटाई-छंटाई की मांग भी उठने लगी है.फिलहाल दोनों घायल सुरक्षित हैं और मार्ग पर यातायात पूरी तरह बहाल कर दिया गया है.