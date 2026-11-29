कवर्धा में धान तिहार के दौरान हादसा, किसान की फसल में लगी आग, साल भर की मेहनत बर्बाद
कवर्धा में एक किसान सोसायटी में धान लेकर जा रहा था. इस दौरान उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2026 at 3:41 PM IST
कवर्धा: कबीरधाम के बोधाईकुंडा गांव में एक किसान की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई. 11 हजार वोल्ट के बिजली तार की चपेट में उसके धान से भरी पूरी ट्रॉली आ गई. जिससे उसके एक साल की पूरी फसल जलकर राख हो गई. देखते ही देखते पूरी ट्रॉली आग की लपटों से घिर गई और उसमें रखा धान जलकर राख हो गया. हादसे में ट्रॉली के चारों पहिए भी जल गए.
किसान दीपचंद वर्मा को लाखों का नुकसान
जानकारी के अनुसार ग्राम बोधाईकुंडा निवासी किसान दीपचंद वर्मा अपने खेत से धान की फसल ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर सोसायटी में बेचने के लिए ले जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में 11 हजार वोल्ट का बिजली तार काफी नीचे लटक रहा था. धान से भरी ट्रॉली जैसे ही बिजली तार के संपर्क में आई, अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और ट्रॉली में आग लग गई.किसान दीपचंद वर्मा को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.
एक एकड़ की उपज हुई बर्बाद
आग इतनी तेजी से फैली कि किसान को कुछ समझने और संभलने का मौका तक नहीं मिला. देखते ही देखते ट्रॉली में रखा पूरा धान आग की चपेट में आ गया. आग ने ट्रॉली के चारों पहियों को भी अपनी चपेट में ले लिया. बताया जा रहा है कि ट्रॉली में करीब एक एकड़ खेत की धान की फसल रखी हुई थी.
किसान पर आया आर्थिक संकट
जिस फसल को किसान ने महीनों की मेहनत और उम्मीदों के साथ तैयार किया था, उसे सोसायटी में बेचकर परिवार की जरूरतें पूरी करनी थीं, लेकिन धान बेचने से पहले ही पूरी फसल जलकर राख हो गई. घटना के बाद किसान के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.
बिजली विभाग पर उठे सवाल
इस हादसे ने बिजली विभाग की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों ने नीचे लटक रहे बिजली तारों को समय रहते दुरुस्त करने की मांग की है. इस घटना में लोगों ने पीड़ित किसान को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है.