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कवर्धा में धान तिहार के दौरान हादसा, किसान की फसल में लगी आग, साल भर की मेहनत बर्बाद

कवर्धा में आग ( ETV BHARAT )

कवर्धा: कबीरधाम के बोधाईकुंडा गांव में एक किसान की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई. 11 हजार वोल्ट के बिजली तार की चपेट में उसके धान से भरी पूरी ट्रॉली आ गई. जिससे उसके एक साल की पूरी फसल जलकर राख हो गई. देखते ही देखते पूरी ट्रॉली आग की लपटों से घिर गई और उसमें रखा धान जलकर राख हो गया. हादसे में ट्रॉली के चारों पहिए भी जल गए.

किसान दीपचंद वर्मा को लाखों का नुकसान जानकारी के अनुसार ग्राम बोधाईकुंडा निवासी किसान दीपचंद वर्मा अपने खेत से धान की फसल ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर सोसायटी में बेचने के लिए ले जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में 11 हजार वोल्ट का बिजली तार काफी नीचे लटक रहा था. धान से भरी ट्रॉली जैसे ही बिजली तार के संपर्क में आई, अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और ट्रॉली में आग लग गई.किसान दीपचंद वर्मा को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.