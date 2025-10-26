बेमेतरा में कार सवार ने लोगों को मारी टक्कर, तीन की मौत
बेमेतरा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. तीन लोगों की मौत हो गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2025 at 10:58 PM IST
बेमेतरा: बेमेतरा में रविवार की शाम को बड़ा सड़क हादसा हुआ है. यहां एक रईसजादा कार ड्राइव कर रहा था. उसने अपनी कार से पांच वाहनों में टक्कर मार दी. इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. पुलिस को सूचना दी गई है. मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है.
कुल तीन लोगों की मौत: चश्मदीदों ने बताया कि आरोपी अपनी कार को तेज रफ्तार में चला रहा था. उसका कार से कंट्रोल खो गया और उसने एक साथ बारी बारी से पांच वाहनों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक शख्स की घटना स्थल पर मौत हो गई. दो लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.
गुस्साई भीड़ ने गाड़ी में की तोड़ फोड़: इस घटना के बाद आरोपी कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया. उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा. लोगों ने गाड़ी में तोड़ फोड़ की. लोगो को यह पता चला कि यह गाड़ी एक बिजनेसमैन की है. उसके बाद सभी लोग उसके घर पर पहुंच गए और घर में तोड़ फोड़ कर दी.
इस घटना के बाद माहौल तनावपूर्व हो गया है. लोगों में काफी गुस्सा है. बेमेतरा के एसपी सहित पुलिस बल की टीम मौके पर पहुंच गई है. हालात पर नजर रखी जा रही है. तीन मौतों की बाद जिले में मातम पसरा है. लोगों का गुस्सा लगातार भड़कता जा रहा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभालने की कोशिश की है. बताया जा रहा है कि वाहनों में टक्कर से कई लोगों को चोटें भी आई है.