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चंदौली में हादसा: ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत, एक गंभीर

चंदौली में दर्दनाक हादसा, 2 की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

चंदौली: जिले में सैयदराजा थाना क्षेत्र के नरहन-कोनिया मार्ग पर शनिवार देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

शनिवार देर रात बाइक पर सवार होकर 3 युवक नरहन-कोनिया मार्ग से गुजर रहे थे. इसी दौरान उनकी बाइक ट्रैक्टर की चपेट में आ गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि अशोक राजभर (20) और नथुनी (25) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जित्तु (25) गंभीर रूप से घायल हो गया.