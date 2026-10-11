चंदौली में हादसा: ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत, एक गंभीर
युवकों की मौत की खबर मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. लोगों ने ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 10:43 AM IST
चंदौली: जिले में सैयदराजा थाना क्षेत्र के नरहन-कोनिया मार्ग पर शनिवार देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.
शनिवार देर रात बाइक पर सवार होकर 3 युवक नरहन-कोनिया मार्ग से गुजर रहे थे. इसी दौरान उनकी बाइक ट्रैक्टर की चपेट में आ गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि अशोक राजभर (20) और नथुनी (25) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जित्तु (25) गंभीर रूप से घायल हो गया.
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया.
वहीं हादसे में 2 युवकों की मौत की खबर मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. लोगों ने ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग की. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया.
सीओ सदर नामेंद्र रावत ने बताया कि सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है, जबकि एक युवक घायल हुआ है. घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. दोनों शवों को पीएम के लिए भेज दिया गया है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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