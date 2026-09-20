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बीजापुर से तेलंगाना जा रही बस पलटी, 16 यात्री घायल, गुंडम में हुआ हादसा

बस्तर के बीजापुर में सड़क हादसा हुआ है. एक यात्री बस पलट गई है. 16 यात्री घायल हो गए हैं. संतोष तिवारी की रिपोर्ट

Bijapur Road Accident
बीजापुर सड़क हादसा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 20, 2026 at 4:09 PM IST

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बीजापुर: रविवार को बीजापुर के गुंडम में सड़क हादसा हुआ है. बीजापुर से तेलंगाना के चेरला जा रही एक यात्री बस पलट गई. इस हादसे में 16 यात्री घायल हो गए हैं. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र में तैनात CRPF के जवान तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव शुरू किया.

सीआरपीएफ जवानों ने राहत बचाव कार्य चलाया

घटना की सूचना मिलते ही CRPF के जवानों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया. वहीं तरेम थाना पुलिस बल भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गया है. पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटाने के साथ ही मौके की स्थिति का जायजा ले रही है. दुर्घटना में घायल 16 यात्रियों में से 13 घायलों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल बीजापुर भेजा जा रहा है. वहीं तीन घायलों का बासागुड़ा में उपचार जारी है.

Bus Overturns In Bijapur
बीजापुर में बस पलटी (ETV BHARAT)

दुर्गम एवं संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण राहत और बचाव कार्य में सुरक्षा बलों की भूमिका महत्वपूर्ण रही. CRPF जवानों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए घायलों को बाहर निकालने और उन्हें उपचार के लिए भेजने में मदद की. पुलिस टीम के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद दुर्घटना से जुड़ी जांच तेज हो गई है.

Bijapur Bus Accident
हादसे के बाद मची अफरा तफरी (ETV BHARAT)

हादसे की वजहों का नहीं हुआ खुलासा

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बस किस वजह से अनियंत्रित होकर पलटी. सड़क की स्थिति, वाहन की गति या किसी अन्य कारण से दुर्घटना हुई, इसकी पुष्टि पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगी. पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी ली जा रही है. हादसे के कारणों को लेकर अभी जांच की जा रही है. जांच के बाद ही खुलासा हो सकेगा.

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