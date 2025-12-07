डीसीएम की टक्कर से दादा-पोते की मौत, बाइक से लौट रहे थे लखनऊ, परिजनों ने किया हंगामा
बाराबंकी के चिनहट-देवा रोड पर हादसा, पुलिस ने डंपर से दोनों घायलों को पहुंचाया अस्पताल, भड़के परिजन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 8:52 PM IST
बाराबंकी : परीक्षा देकर बाइक से लौट रहे पोते और दादा की हादसे में मौत हो गई. तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक में टक्कर मार दी. इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद भीड़ जुट गई. लोडर से दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. वहीं घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया.
लखनऊ के गोमतीनगर थाना क्षेत्र के गुलाम हुसैन पुरवा निवासी आयुष यादव (20) की रविवार को बीए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा थी. यह परीक्षा दोपहर 11.30 बजे से लेकर 1.30 बजे तक थी. आयुष फतेहपुर-बेलहरा रोड स्थित साईं पीजी कालेज में परीक्षा देने गया था.
बरेठी चौराहे के पास डंपर ने मारी टक्कर : परीक्षा देने के बाद वह अपने दादा रामस्वरूप के साथ बाइक से लौट रहा था. वह जैसे ही चिनहट-देवा रोड पर बरेठी चौराहे के पास पहुंचा तो सामने से आ रहे तेज रफ्तार डीसीएम ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी. इससे दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.
हादसे के बाद भीड़ जुट गई. पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. एंबुलेंस का इंतजार किए बिना दादा-पोते को लोडर के सहारे जिला अस्पताल भिजवाया गया. वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.
पुलिस पर लापरवाही का आरोप : घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया. परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें गलत जानकारी देती रही. रामस्वरूप के बेटे ने आरोप लगाया कि एक पुलिसकर्मी ने एक्सीडेंट की सूचना दी तो हमने उनसे कहा कि जो भी नजदीक का हॉस्पिटल हो वहां तुरंत पहुंचा दें, हम अभी तत्काल पहुंच रहे हैं.
घायलों से पहले परिजन पहुंच गए अस्पताल : पुलिसकर्मी ने परिवार से कहा कि वे अस्पताल पहुंचें. परिजनों के मुताबिक वे लोग लखनऊ टेढ़ी पुलिया से बाराबंकी जिला अस्पताल पहुंचे. वहां पता चला कि घायलों को लेकर एंबुलेंस पहुंची ही नहीं. बार-बार फोन करने पर पुलिस बताती रही कि एंबुलेंस पहुंच रही है. परिजनों ने लोडर देखा तो हंगामा शुरू कर दिया.
हंगामे की सूचना पर एसडीएम आनंद तिवारी समेत पुलिस अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे. जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया. एसडीएम ने बताया कि एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर तुरंत जो वाहन मिला उससे घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया.
एसडीएम ने बताया कि एंबुलेंस मिलने में देर हो सकती थी. प्राथमिकता रहती है कि तुरंत घायलों को इलाज मिले.
