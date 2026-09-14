ETV Bharat / state

डबरी में गिरकर डेढ़ साल के मासूम की मौत, त्यौहार की खुशियां मातम में बदली

बलरामपुर रामानुजगंज में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. डेढ़ साल के मौसूम की मौत हो गई है. उज्जवल तिवारी की रिपोर्ट

BALRAMPUR RAMANUJGANJ
बलरामपुर रामानुजगंज में हादसा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 14, 2026 at 9:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले बलरामपुर के कनकपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. यहां घर के बाहर खेलने के दौरान एक मासूम बच्चा पानी से भरी डबरी में गिर गया. जिससे उसकी मौत हो गई.

डबरी में गिरा मासूम, हुई मौत

कनकपुर गांव में अपने घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेलने के दौरान डेढ़ साल का बच्चा हादसे का शिकार हो गया. बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते पानी से भरे डबरी के पास चला गया. जिसके बाद वह डबरी में गिर गया. इससे उसकी मौत हो गई. गणेश चतुर्थी त्यौहार के दिन इस दुखद घटना से घर और गांव में मातम पसर गया है.

बलरामपुर में हादसा (ETV BHARAT)

पिता गुजरात में करते हैं नौकरी

मासूम के पिता गुजरात में नौकरी करते हैं. इस घटना के दौरान मासूम की मां सोसायटी में राशन लेने के लिए गई हुई थी. घर में दीपक के अलावा अन्य तीन चार बच्चे भी साथ में खेल रहे थे. इसी दौरान मासूम दीपक खेलते खेलते डबरी के नजदीक चला गया और पानी में गिरकर डूब गया.

बच्चे की मौत पानी में डूबने के कारण बताई जा रही है. हम लोग घर पर नहीं थे. बच्चे लोग सब खेल रहे थे तो वह बच्चा उठकर उधर चला गया और डबरी में गिरकर उसकी मौत हो गई-रमेश राम रवि, बच्चे के दादा

पुलिस ने दर्ज किया केस

रामानुजगंज थाना प्रभारी जितेन्द्र सोनी ने जानकारी देते हुए कहा कि आज दोपहर कनकपुर गांव की डबरी में एक बच्चा डूब गया. सूचना मिलने पर हमारी टीम मौके पर पहुंची. केस दर्ज कर बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया गया. बच्चे के शव को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया है.

रामानुजगंज अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉ सकिंदर गुप्ता ने बताया कि बच्चे की मौत पानी में डूबने से हुई है. हमने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम किया. उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

कबीरधाम और दुर्ग में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी हुए अरेस्ट

बलरामपुर में नव विवाहिता की मौत, पति और ससुर गिरफ्तार, पिता ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप

TAGGED:

ACCIDENT ON GANESH CHATURTHI
BALRAMPUR RAMANUJGANJ
रामानुजगंज कनकपुर गांव
रामानुजगंज अस्पताल
ACCIDENT IN BALRAMPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.