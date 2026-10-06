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आजमगढ़ में हादसा; आंधी-बारिश में गिरी दीवार, मलबे में दबकर सभासद की 5 साल की बेटी की मौत

आजमगढ़ : सोमवार शाम अचानक बदले मौसम के चलते आजमगढ़ नगर में दुखद हादसा हो गया. तेज हवाओं और बारिश के दौरान पुरानी दीवार भरभराकर गिर गई. दीवार के मलबे में दबने से पांच वर्षीय मासूम बच्ची अलीना की मौत हो गई. घटना नगर के गुरुटोला मोहल्ले के अनंतपुरा क्षेत्र की बताई जा रही है.

बताया गया कि सभासद मो. अफजल के घर के सामने एक पुराना मकान है. जिसकी दीवारें काफी जर्जर थीं. सोमवार शाम तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो होने के दौरान दीवार गिर गई. जिसके चपेट में आकर पास खेल रही मो. अफजल की पांच वर्षीय बेटी अलीना गंभीर रूप से घायल हो गई. मासूम के मलबे में दबने की जानकारी होते ही परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंची.

मलबा हटाकर बच्ची को बाहर निकाला गया और उसे आनन-फानन एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां चिकित्सकों ने अलीना को मृत घोषित कर दिया. बच्ची की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस टीम, तहसीलदार, क्षेत्रीय विधायक दुर्गा प्रसाद यादव और पालिकाध्यक्ष सरफराज आलम भी मौके पर पहुंचे. हादसे का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.



कोतवाली प्रभारी यादवेंद्र पांडेय ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. परिजनों की इच्छा के अनुसार बच्ची के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है. पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.