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अलीगढ़ में हादसा; बाइक सवार युवक की मौत, ग्रामीणों ने डंपर में लगाई आग

आक्रोशित ग्रामीणों ने पालीमुकीमपुर-दादों मार्ग पर जाम लगाया, फरार चालक की तलाश.

अलीगढ़ में हादसा.
अलीगढ़ में हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 12:49 PM IST

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अलीगढ़: पालीमुकीमपुर क्षेत्र में मंगलवार सुबह डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई. इसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी और फिर डंपर में आग लगा दी. घटना के बाद इलाके में अफरातफरी और तनाव का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया.

जानकारी के अनुसार हरदोई खेड़ा निवासी सुनील कुमार (23) मंगलवार सुबह अपनी बाइक से किसी काम से निकला था. थाना पालीमुकीमपुर क्षेत्र के खड़इया रजबहा के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. सुनील गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के तुरंत बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. युवक की मौत की खबर फैलते ही आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. करीब 100 से 150 ग्रामीणों ने गुस्से में पालीमुकीमपुर-दादों मार्ग को जाम कर दिया. इसी दौरान ग्रामीणों ने सड़क किनारे खड़े मिट्टी से भरे डंपर में आग लगा दी. देखते ही देखते डंपर धू-धू कर जलने लगा.

घटना की सूचना पर थाना पालीमुकीमपुर पुलिस सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया और आरोपी चालक की जल्द गिरफ्तारी तथा मृतक परिवार को समुचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया. काफी देर की मशक्कत के बाद ग्रामीण शांत हुए और यातायात बहाल कराया जा सका. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं जले हुए डंपर को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. घटना के बाद क्षेत्र में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

इस मामले में पुलिस क्षेत्रधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि सुबह डंपर और बाइक की टक्कर की सूचना प्राप्त हुई थी. मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है तथा तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था है.

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