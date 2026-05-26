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अलीगढ़ में हादसा; बाइक सवार युवक की मौत, ग्रामीणों ने डंपर में लगाई आग

अलीगढ़: पालीमुकीमपुर क्षेत्र में मंगलवार सुबह डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई. इसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी और फिर डंपर में आग लगा दी. घटना के बाद इलाके में अफरातफरी और तनाव का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया.

जानकारी के अनुसार हरदोई खेड़ा निवासी सुनील कुमार (23) मंगलवार सुबह अपनी बाइक से किसी काम से निकला था. थाना पालीमुकीमपुर क्षेत्र के खड़इया रजबहा के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. सुनील गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के तुरंत बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. युवक की मौत की खबर फैलते ही आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. करीब 100 से 150 ग्रामीणों ने गुस्से में पालीमुकीमपुर-दादों मार्ग को जाम कर दिया. इसी दौरान ग्रामीणों ने सड़क किनारे खड़े मिट्टी से भरे डंपर में आग लगा दी. देखते ही देखते डंपर धू-धू कर जलने लगा.