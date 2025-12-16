ETV Bharat / state

अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा; ठंड से बचने को घर में जलाया अलाव, आग लगने से 6 माह के बच्चे की मौत

अलाव से घर में लगी आग में 6 माह के बच्चे की मौत. ( Photo Credit; Family )

अलीगढ़: तालों की नगरी अलीगढ़ में सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. घर में अचानक लगी आग की चपेट में आने से 3 मासूम बच्चे झुलस गए. इस दर्दनाक घटना में 6 महीने के देवांश की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसकी दो बहनों का इलाज चल रहा है. हादसे के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया. पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना थाना रोरावर क्षेत्र के जलालपुर डेयरी वाली गली, अशरफपुर जलाल महमूद नगर की बताई जा रही है. प्रताप सिंह उर्फ छोटू और उनकी पत्नी आरती मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे. घर पर उनके तीन छोटे बच्चे 6 माह का बेटा देवांश, 3 वर्षीय पुत्री मनु और 5 वर्षीय पुत्री तनु थे. बताया जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए घर में जल रहे अलाव या आग से अचानक चिंगारी भड़क गई, जिससे घर में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और घर के अंदर मौजूद तीनों बच्चे उसकी चपेट में आ गए. बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग बच्चों को गंभीर हालत में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने 6 माह के देवांश को मृत घोषित कर दिया.