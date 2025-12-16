अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा; ठंड से बचने को घर में जलाया अलाव, आग लगने से 6 माह के बच्चे की मौत
हादसे में 2 बच्चियां गंभीर रूप से झुलसीं, एक को अलीगढ़ एम्स रेफर किया गया, बच्चे की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 2:25 PM IST
अलीगढ़: तालों की नगरी अलीगढ़ में सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. घर में अचानक लगी आग की चपेट में आने से 3 मासूम बच्चे झुलस गए. इस दर्दनाक घटना में 6 महीने के देवांश की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसकी दो बहनों का इलाज चल रहा है. हादसे के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया. पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.
घटना थाना रोरावर क्षेत्र के जलालपुर डेयरी वाली गली, अशरफपुर जलाल महमूद नगर की बताई जा रही है. प्रताप सिंह उर्फ छोटू और उनकी पत्नी आरती मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे. घर पर उनके तीन छोटे बच्चे 6 माह का बेटा देवांश, 3 वर्षीय पुत्री मनु और 5 वर्षीय पुत्री तनु थे.
बताया जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए घर में जल रहे अलाव या आग से अचानक चिंगारी भड़क गई, जिससे घर में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और घर के अंदर मौजूद तीनों बच्चे उसकी चपेट में आ गए.
बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग बच्चों को गंभीर हालत में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने 6 माह के देवांश को मृत घोषित कर दिया.
वहीं दोनों बहनों मनु और तनु को प्राथमिक उपचार दिया गया. बच्चों की हालत को देखते हुए 3 वर्षीय मनु को बेहतर इलाज के लिए एम्स रेफर कर दिया गया है, जबकि तनु का इलाज अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.
सूचना मिलने पर थाना रोरावर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने बच्चों के माता-पिता से घटना की जानकारी ली और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की. शुरुआती जांच में यह मामला हादसे का माना जा रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है.
देवांश की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. मां आरती और पिता प्रताप सिंह का रो-रोकर बुरा हाल है. पड़ोसियों का कहना है कि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और रोजी-रोटी के लिए मजदूरी करता है. पुलिस क्षेत्राधिकारी मयंक ने बताया, आग में जलने के कारण एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जिसका परिजनों ने अन्तिम संस्कार कर दिया है, अन्य दो घायल बच्चों का उपचार चल रहा है.
