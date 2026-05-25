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आगरा में हादसा; यमुना एक्सप्रेस-वे पर कैश वैन खड़े ट्रक से टकराई, 2 गनमैन की मौत

करीब 3 करोड़ रुपये लेकर कैशवन अलीगढ़ जा रही थी.

आगरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर हादसा.
आगरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 7:42 PM IST

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आगरा: जिले में यमुना एक्सप्रेस-वे पर सोमवार दोपहर नादऊ कट से गुजर रही कैश वैन सामने खडे ट्रक में जा घुसी. हादसे में कैश वैन में सवार दो गनमैन की मौत हो गई. जबकि, दो की हालत गंभीर है. कैश वैन आगरा से अलीगढ़ जा रही थी.

खंदौली थाना प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि एक कंपनी की कैश वैन करीब 3 करोड़ रुपए का कैश अलीगढ़ के बैंक के लिए लेकर जा रही थी. कैश वैन में चार लोग सवार थे. चालक राघुराज सिंह निवासी मेडू, हाथरस के साथ ही हाथरस में उदेहना-सहपाऊ निवासी भानू प्रताप शाह पुत्र देवेंद्र शाह और अलीगढ़ के खेरिया-जलाली निवासी बाबू सिंह भी सवार थे. इसके साथ ही वैन में हाथरस का ही कैश कस्टोडियन भी था.

कैश वैन यमुना एक्सप्रेस-वे के नादऊ कट से गुजरी तो वहां पहले से खड़े एक ट्रक से टकरा गई. जिससे वैन का अगला हिस्सा ट्रक में घुस गया. हादसे में सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. चीखपुकार मच गई. यह देखकर कैश वैन में फंसे चालक और अन्य लोगों को निकालने में राहगीर जुट गए. कैश वैन में फंसे लोगों को निकालने के लिए वैन का अगला हिस्सा काटना पड़ा. सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची.

कुलदीप सिंह ने बताया कि हादसे में गनमैन भानू प्रताप शाह और गनमैन बाबू सिंह की मौत हो गई है. जबकि, ड्राइवर और कैश वैन कस्टोडियन गंभीर रूप से घायल हैं. दोनों को इलाज के लिए एनएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. गनैमन भानू प्रताप सिंह के तीन बच्चे हैं. जिसमें एक बेटा और दो बेटियां हैं. पुलिस ने हादसे में क्षतिग्रस्त कैशवैन अपनी सुरक्षा में ले लिया है. इस मामले तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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