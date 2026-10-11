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कलश शोभायात्रा के दौरान बड़ा हादसा, रथ लुढ़कने से कई महिलाएं और लड़कियां घायल

शिवहर में कलश यात्रा के दौरान हादसा ( ETV Bharat )

शिवहर: बिहार के शिवहर में कलश यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ है. श्रीनवाब हाई स्कूल के पास रथ का ब्रेक फेल होने से वह ढलान पर लुढ़क गया. इस हादसे में एक दर्जन से अधिक महिलाएं और बच्चियां घायल हो गईं. लगभग 15 लोग घायल हैं, सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है.

कलश शोभायात्रा के दौरान बड़ा हादसा

असल में शोभायात्रा जलबोझी से लौट रही थी, उसी दौरान श्रीनवाब हाईस्कूल के पास पुलिस के पूर्वी हिस्से में ढलान पर रथा का ब्रेक फेल हो गया. जिस वजह से रथ लुढ़कने लगा. कई लड़कियां और महिलाएं रथ की चपेट में आ गईं. घायलों में कुछ पुरुष भी शामिल हैं. हादसे की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है.