कलश शोभायात्रा के दौरान बड़ा हादसा, रथ लुढ़कने से कई महिलाएं और लड़कियां घायल
शिवहर में कलश यात्रा के दौरान हादसा हुआ है. कई लड़कियां और महिलाएं घायल हुईं हैं. रिपोर्ट- सुमित सिंह
Published : October 11, 2026 at 2:06 PM IST
शिवहर: बिहार के शिवहर में कलश यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ है. श्रीनवाब हाई स्कूल के पास रथ का ब्रेक फेल होने से वह ढलान पर लुढ़क गया. इस हादसे में एक दर्जन से अधिक महिलाएं और बच्चियां घायल हो गईं. लगभग 15 लोग घायल हैं, सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है.
कलश शोभायात्रा के दौरान बड़ा हादसा
असल में शोभायात्रा जलबोझी से लौट रही थी, उसी दौरान श्रीनवाब हाईस्कूल के पास पुलिस के पूर्वी हिस्से में ढलान पर रथा का ब्रेक फेल हो गया. जिस वजह से रथ लुढ़कने लगा. कई लड़कियां और महिलाएं रथ की चपेट में आ गईं. घायलों में कुछ पुरुष भी शामिल हैं. हादसे की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है.
घायलों में उर्मिला देवी (60 वर्ष), किसमती देवी (50 वर्ष), प्रवीण (40 वर्ष), शिवम कुमार (14 वर्ष), अनीश (12 वर्ष), अंकित कुमार (10 वर्ष), नीरज (10 वर्ष), धीरज (8 वर्ष), अनिरुद्ध (3 वर्ष), अनिकेत, हीरा लाल महतो, ध्रुप लाल महतो, देव कली देवी, रिंकू, गायत्री देवी, नगीना देवी और रूपलाल महतो भी शामिल हैं, जिनके दोनों पैर टूटने की सूचना है.
"नवयुवक दुर्गा पूजा समिति, चिकनौता के सदस्य, कुमारी कन्याएँ और बड़ी संख्या में भक्तजन जलबोझी के बाद कलश लेकर लौट रहे थे. मां के जयकारे के बीच यात्रा आगे बढ़ रही थी. समिति का रथ भी यात्रा में शामिल था. जैसे ही यात्रा श्रीनवाब हाई स्कूल के पास चिकनौता जाने वाली सड़क के ढलान पर पहुंची, रथ का ब्रेक अचानक फेल हो गया."- सन्नी कुमार, स्थानीय
घायल बच्चे ने क्या बताया?
हादसे में घायल बालक अनिकेत ने कांपती आवाज में बताया, 'हमलोगों को पता नहीं चला. अचानक रथ का ब्रेक फेल हो गया और रथ लुढ़क गया, जिससे हम लोग जख्मी हो गए.' वहीं, घायल बच्चे अंकित के पिता रामचंद्र राम ने बताया कि रथ का ब्रेक फेल होने की वजह से रथ लुढ़क गया और उनका बेटा घायल हो गया.
सिविल सर्जन ने बताई स्थिति
सिविल सर्जन डॉ. आरके सिंह ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन निकली कलश यात्रा के क्रम में रथ का ब्रेक श्रीनवाब हाई स्कूल पुल के समीप फेल हो गया, जिस वजह से लोग भागने लगे और 15 लोग घायल हो गए. उन्होंने बताया कि एक घायल की हालत गंभीर है और सभी का इलाज अस्पताल में जारी है.
मौके पर पहुंचा पूरा प्रशासन
हादसे की सूचना मिलते ही नगर एसडीएम डॉ. अनन्त कुमार, डीएसपी/एसडीपीओ अनुशील कुमार, सिविल सर्जन डॉ. आर के सिंह और शिवहर नगर परिषद के सभापति राजन नन्दन सिंह सहित पूरा शिवहर प्रशासन अस्पताल में मौजूद रहा। प्रशासन की सक्रियता से सभी घायलों का इलाज तत्परता से शुरू किया गया, जो लगातार जारी है.
"शोभा यात्रा का दौरान जो रथ जा रही थी. वह रथ वापसी के क्रम में नवाब हाई स्कूल के समक्ष लुढ़क गई. जिस वजह से 14 से 15 लोग घायल हैं. सभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है."- डॉ. अनंत कुमार, एसडीएम
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