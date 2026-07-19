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सीवरेज लाइन बिछाते समय हादसा, 20 फीट के गड्ढे में मिट्टी से दबे 2 मजदूर, समय पर रेस्क्यू से बची जान

जयपुर: राजधानी जयपुर में रविवार शाम को दो मजदूर करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में मिट्टी के नीचे दब गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मजदूरों को बाहर निकाला. दोनों को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जहां दोनों का उपचार चल रहा है. यह घटना करणी विहार थाना इलाके में मीणा वाला के अलंकार मोड़ की है. जहां नई सीवरेज लाइन बिछाई जा रही थी. इस दौरान मिट्टी ढहने से हादसा हुआ. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, समय पर रेस्क्यू करने से दोनों मजदूरों की जान बच गई.

नई सीवरेज लाइन बिछाने का चल रहा काम: करणी विहार थानाधिकारी हवासिंह ने बताया, मीणा वाला में अलंकार मोड़ के पास नई सीवरेज लाइन बिछाने का काम चल रहा है. सीवरेज लाइन का चैंबर डालने के लिए दो मजदूर करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में उतरकर काम कर रहे थे. इस दौरान मिट्टी ढह गई और दोनों मजदूर मिट्टी में दब गए. मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों ने तत्काल पुलिस को जानकारी दी. पुलिस ने बाकी मजदूरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.