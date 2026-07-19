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सीवरेज लाइन बिछाते समय हादसा, 20 फीट के गड्ढे में मिट्टी से दबे 2 मजदूर, समय पर रेस्क्यू से बची जान

सीवरेज लाइन का चैंबर डालने के लिए दो मजदूर करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में उतरकर काम कर रहे थे.

Two laborers buried under soil in a pit
मीणावाला इलाके में गड्ढे में मिट्टी से दबे दो मजदूर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 19, 2026 at 8:05 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में रविवार शाम को दो मजदूर करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में मिट्टी के नीचे दब गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मजदूरों को बाहर निकाला. दोनों को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जहां दोनों का उपचार चल रहा है. यह घटना करणी विहार थाना इलाके में मीणा वाला के अलंकार मोड़ की है. जहां नई सीवरेज लाइन बिछाई जा रही थी. इस दौरान मिट्टी ढहने से हादसा हुआ. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, समय पर रेस्क्यू करने से दोनों मजदूरों की जान बच गई.

नई सीवरेज लाइन बिछाने का चल रहा काम: करणी विहार थानाधिकारी हवासिंह ने बताया, मीणा वाला में अलंकार मोड़ के पास नई सीवरेज लाइन बिछाने का काम चल रहा है. सीवरेज लाइन का चैंबर डालने के लिए दो मजदूर करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में उतरकर काम कर रहे थे. इस दौरान मिट्टी ढह गई और दोनों मजदूर मिट्टी में दब गए. मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों ने तत्काल पुलिस को जानकारी दी. पुलिस ने बाकी मजदूरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

पढ़ें: सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खोदते समय मिट्टी धंसी, 4 मजदूर दबे, 3 को सुरक्षित निकाला, 1 की मौत

एसएमएस अस्पताल में चल रहा उपचार: उन्होंने बताया कि थोड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी में दबे मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया. वे दोनों मामूली घायल हैं. उन्हें तत्काल सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया. जहां उनका उपचार चल रहा है. समय रहते मदद मिलने से मजदूरों की जान बच गई. घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकठ्ठा हो गए. फिलहाल, अस्पताल में भर्ती मजदूरों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

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LABORERS BURIED IN A 20 FOOT PIT
गड्ढे में मिट्टी से दबे 2 मजदूर
मजदूरों को गड्ढे से बाहर निकाला
2 LABOURERS RESCUED

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