पिकनिक के दौरान हादसा, खारुन नदी में बहा युवक, एसडीआरएफ ने बरामद किया शव
खारुन नदी में डूबे युवक का शव एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किया है. आपको बता दें युवक रविवार शाम को पानी में बहा था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 27, 2026 at 12:54 PM IST
दुर्ग : रायपुर सीमा से लगे अमलेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम जमराव के पास डूबे युवक का शव बरामद किया गया है.सोमवार सुबह खारुन नदी से युवक के शव को एसडीआरएफ ने बरामद किया. आपको बता दें कि एसडीआरएफ टीम को युवक का शव ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज था.ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि शव कहीं दूर बहते पानी में निकल गया होगा.
कैसे हुआ था हादसा ?
रविवार शाम पिकनिक मनाने गए 12 दोस्तों में से 22 वर्षीय टोमेश ध्रुव नहाने के दौरान तेज बहाव में बह गया था. रात होने के कारण रेस्क्यू अभियान रोकना पड़ा, लेकिन सोमवार सुबह 5 बजे से दोबारा अभियान शुरू किया गया. सुबह करीब 9 बजकर 5 मिनट पर एसडीआरएफ के डीप डाइविंग एक्सपर्ट राजकुमार यादव और चंद्रप्रताप जंघेल ने गहरे पानी में शव को खोज निकाला. शव को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है. मृतक टोमेश ध्रुव रायपुर के देवपुरी कमल विहार का रहने वाला था.
रविवार शाम को पिकनिक मनाने आए थे युवक
आपको बता दें कि रायपुर के रहने वाले 12 दोस्तों का समूह पिकनिक मनाने अमलेश्वर पहुंचा था. इसी दौरान पिकनिक के बाद नदी में नहाने उतरा 22 वर्षीय युवक टोमेश साहू नदी के तेज बहाव में बह गया. घटना की सूचना तुरंत अमलेश्वर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को दी गई. एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.
दो दिन पहले भी हुआ था हादसा
आपको बता दें कि महज दो दिन पहले भी शिवनाथ नदी में पिकनिक मनाने गए दो बच्चों के डूबने की घटना सामने आई थी.इसमें एक बच्चे का शव मिल गया था, जबकि दूसरे बच्चे की तलाश अब भी जारी है. प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बारिश के समय नदी किनारे पिकनिक मनाते समय सतर्क रहे.पानी का बहाव तेज होने के कारण कई बार लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं.ऐसे में प्रशासन और पुलिस ने हिदायत दी है कि बारिश में नदी या तालाब में जाने से बचें.
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