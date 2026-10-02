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पिकनिक के दौरान हादसा, नदी में बहे दो छात्र, एक का शव बरामद दूसरे की तलाश जारी

कांकेर के पखांजूर में पिकनिक के दौरान दो छात्र पानी में बह गए थे.इनमें से एक छात्र का शव बरामद हुआ है.

two students swept away
नदी में बहे दो छात्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2026 at 12:55 PM IST

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कांकेर :उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र में पिकनिक के दौरान बांडे नदी में बहे दो बच्चों में से एक का शव करीब 19 घंटे बाद बरामद किया गया है,. शुक्रवार सुबह SDRF की टीम ने रेस्क्यू अभियान के दौरान अभिजीत विश्वास का शव नदी से बरामद किया. वहीं दूसरे बच्चे साहिल बर्मन की तलाश अब भी जारी है.


पिकनिक के दौरान हादसा

गुरुवार दोपहर इरपनार गांव से 9 बच्चे पिकनिक मनाने छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा से लगे करका-बुज गांव के पास बांडे नदी पहुंचे थे. खाना बनाने के बाद बच्चे नदी में नहाने गए थे. इसी दौरान अभिजीत विश्वास और साहिल बर्मन गहरे पानी में चले गए और नदी के तेज बहाव में बह गए. घटना की सूचना मिलते ही बांदे थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों की तलाश शुरू की गई.इसके बाद कांकेर से SDRF की टीम को मौके के लिए रवाना किया गया.करीब 19 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शुक्रवार सुबह अभिजीत का शव नदी से बरामद किया गया.

two students swept away
पिकनिक के दौरान नदी में बहे दो छात्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दूसरे छात्र की तलाश जारी
SDRF की टीम के साथ स्थानीय ग्रामीण भी नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं.हादसे के बाद इलाके में मातम का माहौल है. पुलिस और प्रशासन की टीम पूरे रेस्क्यू अभियान पर नजर बनाए हुए है.

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