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पिकनिक के दौरान हादसा, नदी में बहे दो छात्र, एक का शव बरामद दूसरे की तलाश जारी

नदी में बहे दो छात्र ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर :उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र में पिकनिक के दौरान बांडे नदी में बहे दो बच्चों में से एक का शव करीब 19 घंटे बाद बरामद किया गया है,. शुक्रवार सुबह SDRF की टीम ने रेस्क्यू अभियान के दौरान अभिजीत विश्वास का शव नदी से बरामद किया. वहीं दूसरे बच्चे साहिल बर्मन की तलाश अब भी जारी है.





पिकनिक के दौरान हादसा