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हिमाचल में फिर पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा, विदेशी पैराग्लाइडर खेत में गिरा, गंभीर रूप से घायल

मंडी: विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड़-बिलिंग से उड़ान भरकर जिला मंडी के जोगिंद्रनगर क्षेत्र में लैंडिंग करने का प्रयास कर रहा एक विदेशी पैराग्लाइडर पायलट हादसे का शिकार हो गया. लैंडिंग के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से पायलट खेत में गिरकर घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करते हुए घायल पायलट की मदद की और पुलिस को घटना की सूचना दी.

जानकारी के अनुसार, यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया के 50 वर्षीय पैराग्लाइडर पायलट निकोलस थॉमस ने विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड़-बिलिंग से उड़ान भरी थी. उड़ान के बाद वह जोगिंद्रनगर में एक खेत में सुरक्षित लैंडिंग करने का प्रयास कर रहे थे. इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वह खेत में जमीन पर जा गिरे. जमीन पर गिरने के कारण उन्हें पीठ और पेट में अंदरूनी चोटें आई हैं. घटना के बाद घायल पायलट निकोलस थॉमस ने बताया कि वह खेत में सुरक्षित तरीके से लैंडिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक पैराग्लाइडर पर उसका नियंत्रण बिगड़ गया. इसके चलते वह खेत की मेड़ के पास गिर गया और घायल हो गया. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पायलट को संभालते हुए उसे प्राथमिक सहायता उपलब्ध करवाई.

अस्पताल में चल रहा इलाज

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही जोगिंद्रनगर पुलिस और 108 एंबुलेंस सेवा की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से घायल पायलट को एंबुलेंस के माध्यम से जोगिंद्रनगर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार किया जा रहा है. चिकित्सकों के अनुसार पायलट को पीठ और पेट में चोटें आई हैं. फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. हालांकि, अंदरूनी चोटों की वास्तविक गंभीरता का पता जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. चिकित्सकों की टीम उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर बनाए हुए है.