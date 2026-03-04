ETV Bharat / state

होली के रंग में भंग, डांस कर रहे स्टूडेंट्स पर गिरी क्रेन, 20 विद्यार्थी घायल

पुलिस का कहना है कि आयोजन में सुरक्षा इंतजामों को लेकर टीम जांच में जुटी है.

होली पार्टी के दिन हादसा
होली पार्टी के दिन हादसा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 4, 2026 at 12:20 PM IST

2 Min Read
जयपुर : राजधानी जयपुर में उस समय होली के रंग में भंग पड़ गया, जब होली पार्टी में लगाई गई क्रेन डांस कर रहे स्टूडेंट्स पर गिर गई. इस घटना में होली मना रहे करीब 20 स्टूडेंट्स घायल हो गए. घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया. यह घटना मंगलवार अजमेर रोड स्थित एक निजी विश्वविद्यालय की है. इस घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल, पुलिस इस पूरी घटना की जांच में जुटी है. बगरू थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम का जायजा लिया. घटना को लेकर जांच जारी है.

कुछ विद्यार्थियों को दी छुट्टी, कुछ भर्ती : उन्होंने बताया कि अजमेर रोड पर बगरू थाना इलाके में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में मंगलवार को होली सेलिब्रेशन रखा गया. इस दौरान मंच लगाकर स्टूडेंट डांस कर रहे थे. अचानक, स्क्वॉयर क्रेन गिरने से अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में करीब 20 विद्यार्थी घायल हो गए. सभी को निकटवर्ती निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद कुछ स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दी गई. कुछ स्टूडेंट्स को अस्पताल में भर्ती किया गया है. उनका उपचार जारी है.

सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच में जुटी पुलिस : उन्होंने बताया कि यह हादसा मंगलवार दिन में हुआ. हालांकि, फिलहाल इस घटना को लेकर किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है. उनका कहना है कि आयोजन में सुरक्षा इंतजामों को लेकर पुलिस जांच में जुटी है. क्रेन लगाने में सुरक्षा के इंतजामों का ध्यान रखा गया या नहीं. इसे लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है. जांच में सामने आए बिंदुओं के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

