होली के रंग में भंग, डांस कर रहे स्टूडेंट्स पर गिरी क्रेन, 20 विद्यार्थी घायल

जयपुर : राजधानी जयपुर में उस समय होली के रंग में भंग पड़ गया, जब होली पार्टी में लगाई गई क्रेन डांस कर रहे स्टूडेंट्स पर गिर गई. इस घटना में होली मना रहे करीब 20 स्टूडेंट्स घायल हो गए. घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया. यह घटना मंगलवार अजमेर रोड स्थित एक निजी विश्वविद्यालय की है. इस घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल, पुलिस इस पूरी घटना की जांच में जुटी है. बगरू थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम का जायजा लिया. घटना को लेकर जांच जारी है.

कुछ विद्यार्थियों को दी छुट्टी, कुछ भर्ती : उन्होंने बताया कि अजमेर रोड पर बगरू थाना इलाके में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में मंगलवार को होली सेलिब्रेशन रखा गया. इस दौरान मंच लगाकर स्टूडेंट डांस कर रहे थे. अचानक, स्क्वॉयर क्रेन गिरने से अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में करीब 20 विद्यार्थी घायल हो गए. सभी को निकटवर्ती निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद कुछ स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दी गई. कुछ स्टूडेंट्स को अस्पताल में भर्ती किया गया है. उनका उपचार जारी है.