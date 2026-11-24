भीलवाड़ा में टैंक की सफाई के दौरान हादसा : एक को बचाने उतरे दूसरे भाई की भी मौत
कंपनी के एचआर हैड ने कहा कि मजदूरों को बिना परमिशन टैंक साफ करने से मना किया गया था.
Published : November 24, 2026 at 7:32 PM IST
भीलवाड़ा : जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाई में मंगलवार शाम बड़ा हादसा हो गया. एक फैक्ट्री के आरओ (RO) प्लांट के पानी के टैंक की सफाई के दौरान दो सगे भाइयों की मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ जब एक भाई पानी के टैंक की सफाई करने टैंक में उतरा था. काफी देर तक जब वह बाहर नहीं आया, तो टैंक के बाहर ही मौजूद भाई बचाने के लिए नीचे उतरा. इस दौरान दोनों भाइयों की मौत हो गई. विषैली गैस से मौत होने की बात सामने आ रही है. हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है. वहीं कंपनी एचआर हैड का दावा है कि उन्होंने मजदूरों को सफाई करने से मना किया था.
भीलवाड़ा ग्रामीण (सदर) डिवाईएसपी अंजली सिंह ने बताया कि हमीरगढ़ क्षेत्र में हादसे की सूचना महात्मा गांधी अस्पताल परिसर से मिली थी. अंजली सिंह अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली. अभी तक किसी परिजन ने इस संबंध में रिपोर्ट नहीं दी है. हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित आरएसडब्ल्यूएम फैक्ट्री में मंगलवार शाम आरओ प्लांट के पानी के टैंक की सफाई के दौरान दो सगे भाइयों की मौत हो गई. दोनों भाइयों के शव भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. मृतकों के परिजनों के आने के बाद बुधवार को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.
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'परिजनों ने अभी तक नहीं दी रिपोर्ट' : अंजली सिंह के अनुसार, दौसा निवासी 33 वर्षीय रोशन और 31 वर्षीय राजू पुत्र बद्री प्रसाद बैरवा मजदूरी का काम करते थे. मंगलवार शाम एक भाई पानी के टैंक की सफाई के लिए टैंक में उतरा था. काफी देर तक बाहर नहीं निकलने के कारण बाहर मौजूद दूसरा भाई अपने भाई की देखभाल करने टैंक में उतरा. दोनों भाइयों की टैंक के अंदर मौत हो गई. दोनों भाइयों की मौत की वजह जांच का विषय है और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा. दोनों भाइयों के परिजनों ने अभी कोई रिपोर्ट नहीं दी है. क्योंकि दोनों भाई दौसा जिले के निवासी हैं. हमने उनके परिजनों को सूचना दे दी है. बुधवार को उनके परिजनों के आने पर रिपोर्ट दी जाएगी. उसी अनुसार जांच की जाएगी. दोनों मृतक भाइयों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई बुधवार को की जाएगी.
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'बिना अनुमति सफाई से किया था इनकार' : वहीं, आरएसडब्ल्यूएम इंडस्ट्री के एचआर हेड एस एस सोलंकी ने कहा कि हमारी इंडस्ट्री में आरओ प्लांट के पानी के टैंक की सफाई करने हर 6 माह में राघव एंटरप्राइजेज के श्रमिक आते हैं. मंगलवार शाम सफाई करने मजदूर आए थे. उन्होंने दावा किया कि तब हमारी टीम ने उन श्रमिकों को कहा कि बिना हमारी इंडस्ट्री के सेफ्टी ऑफिसर की परमिशन के आप टैंक में ना उतरे. लेकिन दोनों मजदूर टैंक में उतर गए और दोनों की मौत हो गई.
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