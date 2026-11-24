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भीलवाड़ा में टैंक की सफाई के दौरान हादसा : एक को बचाने उतरे दूसरे भाई की भी मौत

हमीरगढ़ थाना भीलवाड़ा ( ETV Bharat File Photo )

भीलवाड़ा : जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाई में मंगलवार शाम बड़ा हादसा हो गया. एक फैक्ट्री के आरओ (RO) प्लांट के पानी के टैंक की सफाई के दौरान दो सगे भाइयों की मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ जब एक भाई पानी के टैंक की सफाई करने टैंक में उतरा था. काफी देर तक जब वह बाहर नहीं आया, तो टैंक के बाहर ही मौजूद भाई बचाने के लिए नीचे उतरा. इस दौरान दोनों भाइयों की मौत हो गई. विषैली गैस से मौत होने की बात सामने आ रही है. हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है. वहीं कंपनी एचआर हैड का दावा है कि उन्होंने मजदूरों को सफाई करने से मना किया था.