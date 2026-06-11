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तातापानी पुलिस चौकी क्षेत्र में नहर निर्माण के दौरान हादसा, ऑपरेटर की मशीन के नीचे दबकर मौत

सिंचाई परियोजना के लिए चल रहे नहर निर्माण के दौरान ये हादसा हुआ. पुलिस जांच में जुटी है.

BALRAMPUR ACCIDENT
नहर निर्माण के दौरान हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 11, 2026 at 12:50 PM IST

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बलरामपुर: कोटराहीटांड़ गांव सिंचाई नहर निर्माण परियोजना कार्य के दौरान अजाक्स मशीन के नीचे दबकर ऑपरेटर की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही तातापानी पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया. पंचनामा तैयार कर पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है.

कैसे और कहां हुआ हादसा

बलरामपुर जिले के के तातापानी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोटराहीटांड की यह घटना है. बुधवार रात सेंदुर नदी सिंचाई परियोजना के तहत नहर निर्माण का कार्य चल रहा था. इसी दौरान अचानक निर्माणाधीन हिस्से की मिट्टी धंस गई और निर्माण कार्य में लगी अजाक्स मशीन का एक पहिया अचानक धंस गया, जिससे मशीन असंतुलित होकर पलट गई. देखते ही देखते मशीन के चारों पहिए ऊपर हो गए और मशीन चला रहे ऑपरेटर रामदयाल पंडो को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका.

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मशीन के नीचे दबा ऑपरेटर (ETV Bharat Chhattisgarh)

मौके पर ही मौत

हादसा इतना अचानक हुआ कि ऑपरेटर को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिल सका और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही जिला पंचायत उपाध्यक्ष धीरज सिंहदेव मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. तत्काल पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू हुआ, लेकिन तब तक ऑपरेटर रामदयाल की सांसें थम चुकी थी.

पीएम के लिए भेजा शव, जांच में जुटी पुलिस

तातापानी चौकी प्रभारी उमेश सिंह ने बताया कि घटना की सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. राहत एवं बचाव अभियान चलाकर मशीन में फंसे ऑपरेटर को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद आगे की जांच शुरू कर दी है. शव को पोस्ट मार्टम कराने के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. जहां से पीएम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है.

परिजनों सहित क्षेत्र में शोक का माहौल

इस हादसे के बाद निर्माण स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. इस घटना के बाद मृतक के परिजनों सहित क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है.

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