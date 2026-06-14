कानपुर में बेसमेंट खुदाई के दौरान हादसा, भरभराकर गिरी पड़ोसी के मकान की दीवार, 3 घायल
घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने बचाव कार्य शुरू कर सभी घायलों को मलबे से बाहर निकाला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 1:44 PM IST
कानपुर: मूलगंज थाना क्षेत्र के हटिया बाजार में शनिवार रात एक बड़ा हादसा हो गया. वहां एक निर्माणाधी इमारत के लिए बेसमेंट की खुदाई की जा रही थी. खुदाई के दबाव के कारण बगल में स्थित एक पुराने मकान की पिछली दीवार अचानक ढह गई, जिसके मलबे में दबकर एक ही परिवार के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. इसके बाद स्थानीय निवासियों ने बचाव कार्य शुरू कर सभी घायलों को मलबे से बाहर निकाला. सूचना मिलते ही पुलिस बल और क्षेत्रीय अधिकारी मौके पर पहुंचे. वहीं स्थानीय विधायक ने भी घटनास्थल का दौरा कर पीड़ितों को मदद का भरोसा दिया.
जानकारी के अनुसार, हादसा उस समय हुआ, जब घर के भीतर जितेंद्र शर्मा उर्फ बब्लू, अपने भाई पिंटू और गीता देवी के साथ बैठकर रात का खाना खा रहे थे. इसी दौरान अचानक कमरे की पिछली दीवार भरभराकर उनके ऊपर गिर गई, जिससे तीनों मलबे के नीचे दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, तेज आवाज और चीख-पुकार सुनकर दौड़े पड़ोसियों ने मलबे को हटाना शुरू किया और तीनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला.
हादसे के बाद ठेकेदार और मजदूर फरार: दीवार गिरते ही निर्माणाधीन स्थल पर मौजूद सुरक्षा मानकों की पोल खुल गई और डर के मारे वहां काम कर रहे मजदूर व जेसीबी चालक मौके से वाहन छोड़कर भाग निकले. घटना की सूचना मिलते ही एसीपी कोतवाली आशुतोष सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. एसीपी आशुतोष सिंह ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने निर्माण स्थल को कब्जे में लेकर मामले की विधिक जांच शुरू कर दी है.
विधायक ने की सख्त कार्रवाई की मांग: स्थानीय निवासियों लोगों का आरोप है कि बिल्डर द्वारा सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही थी, जिसकी शिकायत के बावजूद काम नहीं रोका गया. हादसे की जानकारी मिलते ही आर्यनगर के सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी भी रात में ही मौके पर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ढाढस बंधाया और जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.
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