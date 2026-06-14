ETV Bharat / state

कानपुर में बेसमेंट खुदाई के दौरान हादसा, भरभराकर गिरी पड़ोसी के मकान की दीवार, 3 घायल

कानपुर: मूलगंज थाना क्षेत्र के हटिया बाजार में शनिवार रात एक बड़ा हादसा हो गया. वहां एक निर्माणाधी इमारत के लिए बेसमेंट की खुदाई की जा रही थी. खुदाई के दबाव के कारण बगल में स्थित एक पुराने मकान की पिछली दीवार अचानक ढह गई, जिसके मलबे में दबकर एक ही परिवार के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. इसके बाद स्थानीय निवासियों ने बचाव कार्य शुरू कर सभी घायलों को मलबे से बाहर निकाला. सूचना मिलते ही पुलिस बल और क्षेत्रीय अधिकारी मौके पर पहुंचे. वहीं स्थानीय विधायक ने भी घटनास्थल का दौरा कर पीड़ितों को मदद का भरोसा दिया.



जानकारी के अनुसार, हादसा उस समय हुआ, जब घर के भीतर जितेंद्र शर्मा उर्फ बब्लू, अपने भाई पिंटू और गीता देवी के साथ बैठकर रात का खाना खा रहे थे. इसी दौरान अचानक कमरे की पिछली दीवार भरभराकर उनके ऊपर गिर गई, जिससे तीनों मलबे के नीचे दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, तेज आवाज और चीख-पुकार सुनकर दौड़े पड़ोसियों ने मलबे को हटाना शुरू किया और तीनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला.





हादसे के बाद ठेकेदार और मजदूर फरार: दीवार गिरते ही निर्माणाधीन स्थल पर मौजूद सुरक्षा मानकों की पोल खुल गई और डर के मारे वहां काम कर रहे मजदूर व जेसीबी चालक मौके से वाहन छोड़कर भाग निकले. घटना की सूचना मिलते ही एसीपी कोतवाली आशुतोष सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. एसीपी आशुतोष सिंह ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने निर्माण स्थल को कब्जे में लेकर मामले की विधिक जांच शुरू कर दी है.