चंपावत में बड़ा हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, 2 लोगों की दर्दनाक मौत एक घायल

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोहाघाट विकास खंड के ग्राम डूंगराबोरा निवासी मुकेश कुमार पुत्र फकीर राम मंगलवार सुबह अपनी टैक्सी वैगन आर UK03 TA/2479 से लोहाघाट की ओर आ रहे थे. कार में सवार मनीषा पुत्री हजारी राम और विक्रम राम पुत्र सुरेश राम सवार थे.

घटना के मुताबिक, चंपावत जिले के लोहाघाट विकासखंड के सीमांत क्षेत्र डूंगरा बोरा में मंगलवार सुबह करीब 9 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है. ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू अभियान चलाया. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची.

लोहाघाट: चंपावत जिले में मंगलवार 4 नवंबर को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. डूंगरा बोरा से लोहाघाट को आ रही कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. घटना में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया. घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने घटना स्थल पर खाई में उतर रेस्क्यू अभियान चलाया.

बताया गया कि डूंगरा बोरा के पास पहुंचते ही वाहन अचानक अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में चालक मुकेश कुमार और मनीषा की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि विक्रम राम गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल विक्रम कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह खाई से निकलकर सड़क पर पहुंचे और ग्रामीणों को हादसे की जानकारी दी. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस और प्रशासन की सहायता से रेस्क्यू कार्य में जुट गए. पुलिस ने दोनों शवों को खाई से निकालकर पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है.

उधर सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार लोहाघाट जगदीश सिंह नेगी के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. तहसीलदार नेगी ने बताया दुर्घटना में मुकेश कुमार उम्र 28 वर्ष पुत्र फकीर राम निवासी डूंगरा बोरा और मनीषा उम्र 22 वर्ष पुत्री हजारी राम की मौके पर मौत हो गई है. जबकि विक्रम राम उम्र 24 वर्षी गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें जिला चिकित्सालय चंपावत उपचार हेतु भेज दिया गया है.

तहसीलदार नेगी ने बताया दोनों शवों का आयुष्मान आरोग्य मंदिर डूंगरा बोरा में पोस्टमॉर्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं. फिलहाल दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है. दुर्घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है.

