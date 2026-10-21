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कांग्रेस बैठक से पहले हादसा: तेज हवा में टेंट संभालते बिजली लाइन से छुआ पाइप, करंट से 2 की मौत, कई घायल

अस्पताल में उपचार लेते घायल ( ETV Bharat Pratapgarh )

प्रतापगढ़ : जिले के पीपलखूंट थाना इलाके के रेणदा पंचायत में पंचायतीराज चुनाव को लेकर बुधवार को कांग्रेस की बैठक से पहले बड़ा हादसा हो गया. तेज हवा से उड़ते टेंट को संभालने के प्रयास में उसका पाइप ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया. इसमें दो लोगों की मौत हो गई और करीब 9 लोग करंट की चपेट से झुलस गए.