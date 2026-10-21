कांग्रेस बैठक से पहले हादसा: तेज हवा में टेंट संभालते बिजली लाइन से छुआ पाइप, करंट से 2 की मौत, कई घायल
तेज हवा चलने से बैठक स्थल पर लगाया गया टेंट उड़ने लगा. इसी दौरान इसका पाइप विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया.
Published : October 21, 2026 at 7:36 PM IST
प्रतापगढ़ : जिले के पीपलखूंट थाना इलाके के रेणदा पंचायत में पंचायतीराज चुनाव को लेकर बुधवार को कांग्रेस की बैठक से पहले बड़ा हादसा हो गया. तेज हवा से उड़ते टेंट को संभालने के प्रयास में उसका पाइप ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया. इसमें दो लोगों की मौत हो गई और करीब 9 लोग करंट की चपेट से झुलस गए.
एडीएम विजयेश पण्ड्या ने बताया कि हादसे में मोहन पुत्र गौतम मीणा और अर्जुन पुत्र अमरा मीणा निवासी रेणदा की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को 108 एंबुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. इस बीच हादसे की सूचना पर एडीएम और थाना प्रभारी मनीष वैष्णव पहुंचे.
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रेणदा पंचायत में आयोजित इस बैठक में 150 से 200 लोग शामिल होने पहुंचे थे. इसी दौरान तेज हवा चलने से बैठक स्थल पर लगाया गया टेंट उड़ने लगा. टेंट को संभालने के लिए मौके पर मौजूद लोगों ने उसके पाइप पकड़ लिए. इसी बीच पाइप ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया और करीब 9 लोग करंट की चपेट में आ गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. जानकारी के अनुसार बैठक में कांग्रेस विधायक नानालाल निनामा भी शामिल होने वाले थे. बताया जा रहा है कि विधायक के पहुंचने से ठीक पहले यह हादसा हुआ. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है.
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हादसे में ये लोग हुए घायल : हादसे में विकास पुत्र किशन मीणा, छगन पुत्र खातू मीणा, गोवर्धन पुत्र गौतम यादव, लक्ष्मण पुत्र हीरालाल मीणा, सुरेश पुत्र नगला मीणा, प्रकाश पुत्र रामलाल मेघवाल, किशन पुत्र पुलिया मीणा, विजीया पुत्र मनजी मीणा निवासी तालियां कुंड और शंकर पुत्र चोकला मीणा घायल हुए हैं. सभी का प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है.
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