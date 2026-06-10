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बिलासपुर में बड़ा हादसा टला, ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटी, युवक और बच्चा घायल

बिलासपुर: संस्कारधानी बिलासपुर में पहले सड़क पर बैठे मवेशी हादसों का निमंत्रण देते थे, अब सड़क हादसों को दावत सड़कों पर बने गड्ढे दे रहे हैं. बुधवार को तखतपुर मार्ग जो कि पूरी तरह से जर्जर और गड्ढों से पटा हुआ है, वहां पर ईंट लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्राली पलट गई. हादसा नया बस स्टैंड के पास हुआ. हादसे में ईंटों के नीचे एक 40 साल का शख्स और एक बच्चा दब गया. गनीमत रही कि दोनों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर सड़क पर मौजूद बड़े गड्ढे में फंस गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रैक्टर पलट गया. ट्रैक्टर के पलटते ही उसमें लदी ईंटें सड़क पर बिखर गईं और पास से गुजर रहे युवक व बच्चा ईंटों के ढेर में दब गए. हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिक, व्यापारी और राहगीर मौके पर पहुंचे. लोगों ने तत्परता दिखाते हुए ईंटों का ढेर हटाकर दोनों घायलों को बाहर निकाला. इसके बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

बिलासपुर में बड़ा हादसा टला (ETV Bharat)

लोगों ने पूछा कब बनेगी ये सड़क

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. स्थानीय निवासी अजय कुमार का कहना है कि मुख्य मार्ग लंबे समय से जर्जर हालत में है, सड़क पर बने गहरे गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं. कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण का भूमि पूजन हुए एक महीने से अधिक समय बीत चुका है. बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई भी पूरी हो चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है. हादसे के बाद लोगों ने जल्द सड़क निर्माण शुरू करने की मांग की.