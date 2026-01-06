ETV Bharat / state

बलौदा बाजार में स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड प्लांट में हादसा, 31 साल के मजदूर की गई जान

चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट

बलौदा बाजार: जिले के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इकाई में हादसा हो गया. हादसे में 31 साल के मजदूरी की जान चली गई. साथी मजदूर की मौत से काम कर रहे कर्मचारी विरोध प्रदर्शन पर उतर आए. नाराज मजदूरों ने प्रबंधन और प्लांट का घेराव किया. साथी मजदूरों ने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब लंच के बाद लोग वापस काम पर पहुंचे. मृतक मजदूर का नाम तोष कुमार ध्रुव था. तोष बलौदा बाजार के कोलियारी का रहने वाला था. तोष के साथियों ने बताया कि वह वेल्डर के हेल्पर के रुप में काम करता था. तोष के ऊपर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी. उसकी मौत से पूरा परिवार और गांव सदमे में है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तोष कुमार ध्रुव लंच के बाद काम पर लौटा. तभी वह हादसे का शिकार होकर गंभीर रुप से घायल हो गया. हादसे की सूचना तत्काल दूसरे मजूदरों ने प्रबंधन को दी. आनन-फानन में घायल मजदूर को बलौदा बाजार जिला ले जाया गया. लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने मजदूर को रायपुर मेकाहारा रेफर कर दिया. परिजन और साथी मजदूर तोष कुमार ध्रुव को लेकर मेकाहारा गया. लेकिन इलाज के दौरान तोष ने दम तोड़ दिया.