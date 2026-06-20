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दिल्‍ली: शाहदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान झड़प में युवक की मौत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

दिल्‍ली के शाहदरा रेलवे स्‍टेशन पर एक ट्रेन की जनरल बोगी में चढ़ने के दौरान हुई झड़प में युवक की मौत हो गई.

shahdara Railway Station accident
ट्रेन में चढ़ने के दौरान झड़प में युवक की मौत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 20, 2026 at 2:30 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हरिद्वार जाने वाली योगा एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में चढ़ने के दौरान यात्रियों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक युवक की जान चली गई. मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी पंकज धामा के रूप में हुई है.

इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सुरक्षाकर्मियों की कथित लापरवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

जनरल डिब्बे में चढ़ने के लिए हुई धक्का-मुक्की

सुबह करीब 6:00 बजे जैसे ही योगा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर रुकी, जनरल डिब्बे में चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच भारी धक्का-मुक्की शुरू हो गई. इसी दौरान पंकज धामा का कुछ अन्य यात्रियों से विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि सह-यात्रियों ने पंकज पर लात-घूसों की बरसात कर दी. मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने बीच-बचाव करते हुए पंकज को भीड़ से छुड़ाया और ट्रेन से दूर फर्श पर खींच दिया. फर्श पर गिरने के बाद पंकज के शरीर में कुछ हलचल (तड़प) हुई थी, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी उसे उसी हाल में छोड़कर आगे बढ़ गए. प्लेटफॉर्म पर मौजूद किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने जमीन पर पड़े पंकज को समय पर प्राथमिक उपचार देने या अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई. इस गंभीर अनदेखी के कारण समय पर इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई.

ओल्‍ड दिल्ली रेलवे पुलिस स्टेशन (PS ODRS) को शाहदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हुए इस हिंसक झगड़े की सूचना दी गई. नई दिल्ली रेलवे के डीसीपी सचिन शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया,

जांच अधिकारी (IO) जब मौके पर पहुंचे तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले पीड़ित पंकज धामा के साथ योगा एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान सह-यात्रियों ने बेरहमी से मारपीट की थी. पंकज धामा को तुरंत जीटीबी (GTB) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया (MLC No. 1645/12/26). पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की. नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) और धारा 3(5) (समान इरादे से कई लोगों द्वारा किया गया कृत्य) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

प्राथमिक चिकित्सा रिपोर्ट और पुलिस जांच के मुताबिक, मारपीट के दौरान पंकज के शरीर के अंदरूनी अंगों में गंभीर चोटें (Internal Injuries) आईं, जो उसकी मौत की मुख्य वजह बनीं. फिलहाल पुलिस रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी (CCTV) फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले आरोपियों की शिनाख्त करने में जुटी है. शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया की जा रही है.

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