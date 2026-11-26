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महासमुंद के निजी पावर प्लांट में हादसा, किलन की सफाई के दौरान 5 श्रमिक झुलसे, रायपुर मेंं इलाज जारी

महासमुंद के निजी पावर प्लांट में हादसा ( ETV Bharat )

महासमुंद: तुमगांव के निजी पावर प्लांट में हादसा हो गया. हादसा मंगलवार की सुबह हुई जिसकी जानकारी अब सामने आई है. दरअसल, मंगलवार की सुबह 10 से 11 बजे प्लांट में किलन (औद्योगिक भट्ठी) की सफाई के दौरान निकले गर्म डस्ट की चपेट में आने से 5 श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए. हादसे में घायल श्रमिकों को बेहतर उपचार के लिए रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पांचों श्रमिक लगभग 30 से 70 प्रतिशत तक झुलसे हैं.