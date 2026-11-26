महासमुंद के निजी पावर प्लांट में हादसा, किलन की सफाई के दौरान 5 श्रमिक झुलसे, रायपुर मेंं इलाज जारी
हादसा मंगलवार की सुबह को हुआ जब श्रमिक गर्म डस्ट की चपेट में अचानक से आ गए. राहुल भोई की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2026 at 6:49 PM IST
महासमुंद: तुमगांव के निजी पावर प्लांट में हादसा हो गया. हादसा मंगलवार की सुबह हुई जिसकी जानकारी अब सामने आई है. दरअसल, मंगलवार की सुबह 10 से 11 बजे प्लांट में किलन (औद्योगिक भट्ठी) की सफाई के दौरान निकले गर्म डस्ट की चपेट में आने से 5 श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए. हादसे में घायल श्रमिकों को बेहतर उपचार के लिए रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पांचों श्रमिक लगभग 30 से 70 प्रतिशत तक झुलसे हैं.
किलन की सफाई के दौरान 5 मजदूर झुलसे
बताया जा रहा है की प्लांट की भट्ठी में सफाई का काम चल रहा था. इसी दौरान सफाई के समय निकले डस्ट की चपेट में 5 कर्मचारी आ गए और बुरी तरह झुलस गए. हादसे के बाद प्लांट परिसर में अफरा-तफरी मच गई. घायल कर्मचारियों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.
हादसे में झुलसे श्रमिकों के नाम
- मिथिलेश्वर
- लाल सिंह
- राज कुमार
- भागवत
- हेमंत
प्लांट प्रबंधन ने थाने को दी सूचना, तुमगांव थाना प्रभारी शंकर ध्रुव ने की पुष्टि
घटना के बाद प्लांट प्रबंधन की ओर से तुमगांव थाना को सूचना दी गई. तुमगांव थाना प्रभारी शंकर ध्रुव ने प्लांट में हादसे की पुष्टि करते हुए 5 श्रमिकों के घायल होने की जानकारी दी है. पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और किलन की सफाई के दौरान गर्म डस्ट की चपेट में कर्मचारी कैसे आए, इसकी वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
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