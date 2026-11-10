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NMDC प्लांट बस्तर में हादसा, पिघले लोहे की चपेट में आने से मजदूर की मौत, श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल

NMDC प्लांट बस्तर में हादसा ( ETV Bharat )

जगदलपुर: नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट में काम के दौरान हादसा हो गया. पिघले हुए लोहे की चपेट में आने से 31 साल के ऑपरेटर मंगल साय की मौत हो गई. मंगल साय बस्तर के छोटे देवड़ा का निवासी था. मंगल साय के साथ करने वाले लोगों ने बताया कि मंगल साल 2023 से एनएमडीसी स्टील प्लांट में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था

गर्म लोहे की चपेट में आने से ऑपरेटर की गई जान हादसे दिन भी वो अपनी ड्यूटी पर था. इसी दौरान पिघलते हुए लोहे यानी स्लैग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया. हादसा इतना खतरनाक था कि ऑपरेटर मंगल साय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद प्लांट के भीतर मजदूरों में हड़कंप मच गया. हादसे की सूचना तत्काल पुलिस की दी गई. जिसके बाद नगरनार पुलिस चौकी के जवान मौके पर पहुंचे. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लोगों से बातचीत की. जांच टीम ने ये पता लगाने की कोशिश की कि हादसा कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ.