NMDC प्लांट बस्तर में हादसा, पिघले लोहे की चपेट में आने से मजदूर की मौत, श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल
31 साल का मंगल साय छोटे देवड़ा का रहने वाला था और ऑपरेटर के पद पर पदस्थ था. सुनील कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 10, 2026 at 7:40 PM IST
जगदलपुर: नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट में काम के दौरान हादसा हो गया. पिघले हुए लोहे की चपेट में आने से 31 साल के ऑपरेटर मंगल साय की मौत हो गई. मंगल साय बस्तर के छोटे देवड़ा का निवासी था. मंगल साय के साथ करने वाले लोगों ने बताया कि मंगल साल 2023 से एनएमडीसी स्टील प्लांट में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था
गर्म लोहे की चपेट में आने से ऑपरेटर की गई जान
हादसे दिन भी वो अपनी ड्यूटी पर था. इसी दौरान पिघलते हुए लोहे यानी स्लैग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया. हादसा इतना खतरनाक था कि ऑपरेटर मंगल साय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद प्लांट के भीतर मजदूरों में हड़कंप मच गया. हादसे की सूचना तत्काल पुलिस की दी गई. जिसके बाद नगरनार पुलिस चौकी के जवान मौके पर पहुंचे. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लोगों से बातचीत की. जांच टीम ने ये पता लगाने की कोशिश की कि हादसा कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ.
नगरनार स्टील प्लांट में बीती रात एक दुर्घटना घटी है. इस दुर्घटना में NMDC में कार्यरत टेक्नीशियन की मौत हुई है. पिघले हुए लोहे को एक दूसरे से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के दौरान वह छलक गया और युवक के ऊपर गिर गया. घटना के बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया. इस मामले में मर्ग कायम कर जांच किया जा रहा है: सुखनंदन राठौर, एएसपी, बस्तर
एनएमडीसी प्रबंधन से हमारी मांग की कि मंगल साय की मौत को एक सामान्य औद्योगिक दुर्घटना मानकर नजरअंदाज न किया जाए. इस मामले में पारदर्शी जांच, जिम्मेदारों पर कार्रवाई, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. साथ ही नगरनार स्टील प्लांट में कार्यरत सभी स्थायी व ठेका श्रमिकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को इस तरह अपने जवान बेटे को न खोना पड़े: सुशील मौर्य, जिला अध्यक्ष कांग्रेस
कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग
कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने आरोप लगाया कि प्लांट में ठेका श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही की आशंकाएं लगातार सामने आ रही हैं. ठेकेदारों की जिम्मेदारी केवल श्रमिकों से काम करवाने तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि उन्हें सुरक्षित कार्यस्थल, आवश्यक सुरक्षा उपकरण, तकनीकी प्रशिक्षण और दुर्घटनाओं से बचाव के सभी उपाय उपलब्ध कराना भी उनकी जिम्मेदारी है.
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