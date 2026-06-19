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मुंगेली में स्पंज आयरन प्लांट में हादसा, 3 मजदूर झुलसे

मुंगेली के स्पंज आयरन प्लांट में गर्म लोहे का टुकड़ा बाहर आ गया. जिससे तीन मजदूर घायल है.

Laborers injured in the Mungeli accident
मुंगेली हादसे में घायल मजदूर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 19, 2026 at 3:01 PM IST

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मुंगेली: मुंगेली जिले के सरगांव क्षेत्र में स्थित स्पंज आयरन प्लांट में हुए हादसे में वहां काम कर रहे 3 मजदूर झुलस गए हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है.

मेंटनेंस वर्क के दौरान हादसा

मुंगेली जिले के सरगांव रामबोड़ स्थित प्लांट में औद्योगिक दुर्घटना हुई. नियमित मेंटेनेंस काम के दौरान कीलन डिस्चार्ज गेट जाम होने के कारण उसका मेंटेनेंस किया जा रहा था. इसी दौरान गेट अचानक खुल गया, जिससे गर्म स्पंज आयरन बाहर आ गया.

Mungeli Sponge Iron Plant
मुंगेली स्पंज आयरन प्लांट (ETV BHARAT)

तीन कर्मचारी झुलसे

इस घटना में वहां काम करने वाले तीन मजदूर आंशिक रूप से झुलस गए. घायलों में बिहार औरंगाबाद निवासी अमित कुमार,मध्यप्रदेश के होशंगाबाद के योगेश मीणा और ओडिशा के बालेश्वर के रहने वाले अमरेश दत्ता शामिल हैं.

घायलों का इलाज जारी

घटना के तुरंत बाद कंपनी प्रबंधन ने एम्बुलेंस से सभी घायलों को बिलासपुर के अपोलो अस्पताल पहुंचाया. इनमें से अमित कुमार को बेहतर उपचार के लिए कालड़ा अस्पताल, रायपुर रेफर किया गया है.

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग से सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे. प्रशासन की टीम ने राहत और उपचार व्यवस्था का जायजा लिया और अस्पताल पहुंचकर घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली.

सभी घायल खतरे से बाहर

अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं और उनकी स्थिति सामान्य और स्थिर है. जिला प्रशासन घायलों के उपचार और आवश्यक सहायता पर लगातार निगरानी रख रहा है. प्रशासन ने घटनास्थल का मुआयना भी किया है. दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच संबंधित विभाग द्वारा की जा रही है.

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