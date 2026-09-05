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मिर्जापुर के क्रशर प्लांट में हादसा, ब्लास्टिंग के कंपन से एक हिस्सा ढहा, 4 मजदूरों की मौत

सभी मजदूर सोनभद्र के रहने वाले, कुछ के मलबे में दबे होने की आशंका

मौके पर पहुंचे पुलिस-प्रशासन के अधिकारी.
मौके पर पहुंचे पुलिस-प्रशासन के अधिकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 5:59 PM IST

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मिर्जापुर : जिले के भगौतीदेई स्थित क्रशर प्लांट में शनिवार दोपहर बाद करीब 4 बजे बड़ा हादसा हो गया. प्लांट में ब्लास्टिंग के कंपन से एक हिस्सा ढह गया, जिसमें मशीनें भी थीं. इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई. ये सभी मजदूर सोनभद्र के रहने वाले थे.

क्रशर प्लांट में हादसा.
क्रशर प्लांट में हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)

हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. सूचना पर स्थानीय प्रशासन भी पहुंच गया. एसडीएम अनेग सिंह के मुताबिक, इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत की सूचना है. दूसरी ओर प्लांट का एक हिस्सा ढहने से मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है. पुलिस और प्रशासन की टीम बचाव और राहत कार्य में लगी है.

घटनास्थल पर पुलिस छानबीन भी कर रही है. इसके साथ ही मृतकों और घायलों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, हादसे के कारणों की जांच के साथ ही घायलों का इलाज करवाया जा रहा है.

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4 LABORERS DIED IN MIRZAPUR
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