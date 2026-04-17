कुदरगढ़ धाम में हादसा, दर्शन करने गए श्रद्धालु की मौत, पुलिस जांच जारी
सूरजपुर के कुदरगढ़ धाम में दर्शन करने गए युवक की मौत हो गई है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 17, 2026 at 6:45 PM IST
सूरजपुर: सूरजपुर के कुदरगढ़ धाम में शुक्रवार को हादसे में एक युवक की मौत हो गई. यहां दर्शन करने पहुंचे एक युवक की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मृतक युवक की उम्र लगभग 19 वर्ष थी और वह मानसिक रूप से कमजोर था. युवक अपने परिजनों या परिचितों के साथ कुदरगढ़ धाम दर्शन के लिए पहुंचा हुआ था.इसी दौरान वह मंदिर के पास पहाड़ी क्षेत्र में चला गया, जहां संतुलन बिगड़ने से वह लगभग 7 फीट नीचे गिर गया. गिरने से युवक को गंभीर चोटें आई, जिसके चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
हादसे की जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही कुदरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस द्वारा आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके. प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ था, जिसके कारण वह अनजाने में खतरनाक स्थान की ओर चला गया.
सूरजपुर पुलिस की लोगों से अपील
सूरजपुर पुलिस ने इस हादसे की सूचना परिजनों को दे दी है. इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं से प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील भी की है. कुदरगढ़ धाम के खासकर पहाड़ी और फिसलन भरे स्थानों पर जाने से बचने की सलाह सूरजपुर जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं को दी है. पुलिस प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे ऊंची पहाड़ी की ओर न जाएं. जिससे हादसों से बचा जा सके.