ETV Bharat / state

कानपुर फैक्ट्री में हादसा; हाईड्रोलिक प्रेशर मशीन गिरने से ऑपरेटर की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

कानपुर : सचेंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भीमसेन स्थित झुन-झुन कंपाउंड नामक बोरी बनाने की फैक्ट्री में शनिवार सुबह दर्दनाक हादसे में हाईड्रोलिक प्रेशर मशीन ऑपरेटर की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि ऑपरेटर अवधेश कुमार उर्फ मम्मन (30) हाईड्रोलिक प्रेशर मशीन पर काम कर रहा था. इसी दौरान मशीन का भारी-भरकम हिस्सा गिर गया और अवधेश कुमार नीचे दब गया.





अवधेश के बड़े भाई रामकुमार और अन्य परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि मशीन का यह हिस्सा काफी समय से खराब था. उससे लगातार आवाज आ रही थीं. कर्मचारियों ने इसकी शिकायत कई बार फैक्ट्री के फिटर और मालिक से की थी, लेकिन काम बंद न हो इसलिए मरम्मत नहीं कराई गई. परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री मालिक की इसी लापरवाही की वजह से अवधेश की जान चली गई. वहीं हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन फैक्ट्री पहुंचे. जहां शव मशीन के पास रखकर हंगामा प्रदर्शन किया. परिजन फैक्ट्री मालिक को मौके पर बुलाने और कार्रवाई की मांग कर रहे थे.

सचेंडी थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि हादसे का मुख्य कारण हाईड्रोलिक प्रेशर मशीन के ऊपरी हिस्से का अचानक टूटकर गिरना बताया जा रहा है. फैक्ट्री कर्मचारियों के अनुसार गिरने वाले लोहे के पार्ट का वजन लगभग 150 किलो था. वजन अधिक होने की वजह से अवधेश को संभलने का मौका नहीं मिला और वह मशीन के नीचे दब गया. मशीन रोककर अवधेश को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं.