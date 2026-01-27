ETV Bharat / state

हिसार में दम घुटने से 3 की मौत, 2 गंभीर, आग जलाकर कमरे में सो गए थे 5 कर्मचारी, एक युवक की दो माह पहले हुई थी शादी

हिसार: हरियाणा के हिसार में बड़ा हादसा हो गया. दरअसल सीमावर्ती गांव ढंढूर में एक फर्नीचर फैक्ट्री में दम घुटने से तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. बेसुध हालत में लाए गए अन्य तीन लोगों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. शव पोस्टमार्टम हिसार के सामान्य अस्पताल में होगा. पांच लोग एक लोहे की बाल्टी में आग लगाकर कमरा बंद कर सोए थे. गैस बनने के कारण मौत होना बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

3 लोगों की मौत: ढंढूर गांव में एक फर्नीचर फैक्ट्री में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निवासी अनुज, अमरजीत, शिव संजय अंबेडकर नगर के रहने वाले साहिल कुछ दिन पहले यहां काम करने के लिए आए थे. गणतंत्र दिवस के कारण फैक्ट्री में कोई भी काम करने नहीं आया. पांच लोग एक कमरे में सोए हुए थे. सोमवार दोपहर पास के क्वार्टर में रहने वाले आशुतोष ने बताया कि "जब दोपहर को कोई हलचल दिखाई नहीं दी. जिसके बाद वे कमरे के बाहर गया और खिड़की से झांका तो पता चला कि अंदर पांच लोग बेसुध हालत में पड़े थे".

घायलों को पहुंचाया अस्पताल: उसने बताया कि "अन्य कर्मचारियों को सूचित किया और कर्मचारियों ने शीशा तोड़कर देखा. तो अंदर उक्त सभी लोग बेसुध पड़े थे. जबकि शिव व संजय की सांसें चल रही थी. कर्मचारियों ने तुरंत एंबुलेंस और पुलिस को सूचित किया. सभी को अस्पताल ले जाया गया. जिसमें तीन अनुज सहित अमरजीत को मृत घोषित कर दिया. दो अन्य कर्मचारियों को हिसार के निजी अस्पताल में रेफर किया गया."