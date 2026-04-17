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खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर के केसीसी प्लांट में हादसा, 100 फीट ऊंचाई से गिरे ठेकाकर्मी की मौत

प्लांट में टीन शेड लगाते गिरा ठेकाकर्मी. एक महीने पहले हादसे में भी एक श्रमिक घायल हो गया था.

The tin shed from which the worker, Subhash, fell.
टीन शैड, जहां से गिरा कर्मी सुभाष (ETV Bharat Khaetri)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 17, 2026 at 5:04 PM IST

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खेतड़ी(झुंझुनू): खेतड़ी स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के केसीसी प्लांट में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया. कंस्ट्रक्ट प्लांट में कार्यरत ठेका कर्मचारी की करीब 100 फीट ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई. घटना से प्लांट परिसर में हड़कंप मच गया.

सिंघाना थाने के एएसआई राजवीर सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान सुभाष चंद्र (43) निवासी बनवास के रूप में हुई है, जो रिलैक्स मैकेनिकल एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के तहत कार्यरत था. वह प्लांट में टीन शेड लगा रहा था कि ऊंचाई से गिर गया. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. शव केसीसी अस्पताल में रखवाया गया है. सूचना मिलते ही खेतड़ीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका देखकर जांच शुरू की. मृतक के दो बेटे हैं, जो पढ़ रहे हैं. हादसे के बाद परिवार में शोक की लहर है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

यह बोले जांच अधिकारी व ठेकेदार यूनियन अध्यक्ष. (ETV Bharat Khaetri)

पढ़ें:जश्न में शोक - हॉट एयर बैलून से लटका कर्मचारी, 80 फीट ऊंचाई पर टूटी रस्सी, नीचे गिरने से मौत

सुरक्षा उपायों पर सवाल: हिंदुस्तान कॉपर हादसे में जिस ठेका कंपनी के कर्मचारी की मौत हुई, उसे दिए सुरक्षा उपकरणों पर सवाल उठने लगे हैं. जैसे ही ठेका कर्मचारी टीन शेड लगाने ऊपर चढ़ा, उसकी सुरक्षा रस्सी टूट गई. इससे वह सीधे गिरा व हेलमेट भी चकनाचूर हो गया. मृतक के परिजनों ने बताया, हेलमेट घटिया क्वालिटी का होने की वजह से चकनाचूर हो गया. इससे सिर में चोट लगने से मौत हो गई. जानकारी के अनुसार एक कर्मचारी एक माह पहले हादसे में घायल हो चुका है.

Police personnel gathering information about the accident
हादसे की जानकारी लेते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Khetri)

पढ़ें:मकान की पुताई कर रहे श्रमिकों की बजरी के डंपर में उलझी रस्सी, ऊपर से गिरने से एक की मौत - A worker died in Bundi

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