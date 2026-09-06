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गोरखपुर के गोरक्षनाथ घाट पर हादसा, तेज बारिश और वज्रपात से ढहा गुंबद, वकील की मौत

स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे दोनों लोगों को बाहर निकाला. घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां एक की मौत हो गई.

हादसे में वकील की मौत.
हादसे में वकील की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 5:58 PM IST

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Updated : September 6, 2026 at 6:27 PM IST

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गोरखपुर : राप्ती नदी के गुरु श्री गोरक्षनाथ घाट पर रविवार सुबह हादसा हो गया. जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. तेज बारिश में श्री गोरक्षनाथ घाट पर बने चबूतरे का गुंबद भरभराकर गिर गया. मलबे में दो लोग दब गए, लोगों में चीख पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे दोनों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और अस्पताल भेजा गया, जहां एक की मौत हो गई. बारिश के समय लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे.

जानकारी के अनुसार, सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विनोद की माता जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कई लोग घाट पर पहुंचे थे. दोपहर के समय अचानक मुसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे बचने के लिए लोग वहां बने एक पक्के गुंबद के नीचे खड़े हो गए. इसी दौरान तेज गर्जना के साथ वज्रपात हुआ और गुंबद भरभराकर गिर गया.

वज्रपात से ढहा गुंबद. (Video Credit; ETV Bharat)

अचानक गुंबद गिरने से घाट पर चारों तरफ अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. मलबे के नीचे दबने के कारण राप्तीनगर निवासी अधिवक्ता आलोक अस्थाना और शक्तिनगर निवासी संजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद स्थानीय नागरिकों और साथियों ने तुरंत मलबे को हटाया और दोनों घायलों को बाहर निकालकर इलाज हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने वकील आलोक अस्थाना को बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मेडिकल कॉलेज में वकील आलोक अस्थाना की मौत हो गई.

हादसे की सूचना मिलते ही भारी संख्या में अधिवक्ता जिला अस्पताल पहुंच गए और घायलों के उचित इलाज की मांग को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए हंगामा करने लगे. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा और एसपी सिटी निमिष पाटील ने तुरंत अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद माहौल शांत हुआ. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया.

सीओ कोतवाली ओंकार तिवारी ने बताया, सूचना मिलते ही पुलिस बल को मौके पर भेजा गया. हादसे की सूचना घाट पर मौजूद लोगों ने पुलिस को दी थी. हादसे की जांच के लिए प्रशासनिक टीम लगी हुई है.

वहीं डीएम दीपक मीणा ने कहा, बारिश और वज्रपात के दौरान हादसा हुआ है. गुंबद के नीचे दो लोग बैठे थे. अचानक वज्रपात होने से गुंबद का कुछ हिस्सा गिर गया. जिससे दोनों लोग घायल हो गए. परिजनों का आरोप है कि एंबुलेंस समय से नहीं पहुंची, इसकी जांच कराई जाएगी. लापरवाही करने वाले पर एक्शन लिया जाएगा.

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Last Updated : September 6, 2026 at 6:27 PM IST

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