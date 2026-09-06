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गोरखपुर के गोरक्षनाथ घाट पर हादसा, तेज बारिश और वज्रपात से ढहा गुंबद, वकील की मौत

गोरखपुर : राप्ती नदी के गुरु श्री गोरक्षनाथ घाट पर रविवार सुबह हादसा हो गया. जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. तेज बारिश में श्री गोरक्षनाथ घाट पर बने चबूतरे का गुंबद भरभराकर गिर गया. मलबे में दो लोग दब गए, लोगों में चीख पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे दोनों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और अस्पताल भेजा गया, जहां एक की मौत हो गई. बारिश के समय लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे.

जानकारी के अनुसार, सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विनोद की माता जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कई लोग घाट पर पहुंचे थे. दोपहर के समय अचानक मुसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे बचने के लिए लोग वहां बने एक पक्के गुंबद के नीचे खड़े हो गए. इसी दौरान तेज गर्जना के साथ वज्रपात हुआ और गुंबद भरभराकर गिर गया.

वज्रपात से ढहा गुंबद. (Video Credit; ETV Bharat)

अचानक गुंबद गिरने से घाट पर चारों तरफ अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. मलबे के नीचे दबने के कारण राप्तीनगर निवासी अधिवक्ता आलोक अस्थाना और शक्तिनगर निवासी संजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद स्थानीय नागरिकों और साथियों ने तुरंत मलबे को हटाया और दोनों घायलों को बाहर निकालकर इलाज हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने वकील आलोक अस्थाना को बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मेडिकल कॉलेज में वकील आलोक अस्थाना की मौत हो गई.