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दीपका खदान में बड़ा हादसा, डंपर की चपेट में आने से मजदूर की दर्दनाक मौत

कोरबा : एसईसीएल (SECL) की मेगा प्रोजेक्ट दीपका खदान के भीतर सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी का मामला सामने आया है. खदान परिसर में कोयला और मिट्टी परिवहन में लगी डंपर की चपेट में आने से एक श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई. श्रमिक की पहचान आनंद सिंह के तौर पर हुई है. वह जशपुर जिले का निवासी बताया जा रहा है, वर्तमान में हरदीबाजार में रहता था. घटना के बाद से खदान क्षेत्र के मजदूरों और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दीपका खदान में आउटसोर्सिंग कंपनी के रूप में कार्यरत कलिंगा कंपनी द्वारा खनन और परिवहन का कार्य कराया जा रहा है. आरोप है कि प्रबंधन द्वारा खदान के भीतर सुरक्षा व्यवस्था (सेफ्टी प्रोटोकॉल) को लेकर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है. भारी वाहनों की आवाजाही के दौरान पर्याप्त दिशा-निर्देशों और सुरक्षा गार्डों की तैनाती न होने के कारण यह हादसा हुआ, जिसने एक बार फिर प्रबंधन के दावों की पोल खोल दी है.

खदान में ड्यूटी पर तैनात आनंद कोल फील्ड में खड़ा था, जिसे वाल्वों वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में वॉल्वो मजदूर के पैर पर चढ़ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. इलाज के लिए उसे निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उसने गुरुवार को दम तोड़ दिया. यह हादसा बुधवार की रात का बताया जा रहा है. ​घटना की सूचना मिलते ही मौके पर हड़कंप मच गया और आनन-फानन में अन्य कर्मियों की भीड़ एकत्र हो गई. इस दुखद हादसे ने खदान में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है.

जांच और कार्रवाई की मांग

श्रमिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने इस दुर्घटना के लिए सीधे तौर पर कलिंगा कंपनी और खदान प्रबंधन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने मांग की है कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, साथ ही सुरक्षा नियमों का पालन न करने वाली संबंधित कंपनियों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी अमानवीय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके.

जांच की बात कही

इस संबंध में एसईसीएल के पीआरओ सनीश चंद्र ने कहा कि हादसे की जांच की जाएगी. चूक या लापरवाही पाए जाने की स्थिति में सम्बंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी.