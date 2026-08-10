धमतरी के नरहरा जलप्रपात में बड़ा हादसा टला, बाल बाल बची दो लोगों की जान
नरहरा जलप्रपात में लापरवाही, तेज बहाव की चपेट में दो लोग बहे, रेलिंग में फंसने से बची जान
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 10, 2026 at 10:32 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से कई जगहों के नदी नाले उफान पर हैं. धमतरी में जलाशयों में काफी मात्रा में पानी भर चुके है. सोमवार को जिले के नरहरा जलप्रपात में एक बड़ा हादसा होने से टल गया. जहां नहाने के दौरान दो सैलानी पानी के तेज बहाव में बह गए. गनीमत थी कि वहां पर लगे लोहे के रेलिंग की वजह से दोनों युवक की जान बच गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.
नरहरा वॉटरफॉल में हादसा
नरहरा वॉटरफॉल में सोमवार को बड़ी संख्या में सैलानी पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे. जहां नहाने दौरान दो युवक पानी के तेज बहाव में अचानक बहने लगे, जिसे देख आसपास मौजूद लोगों की सांसे थम गई थी, गनीमत रही वहां लगे रेलिंग की वजह से दोनों युवक की जान बच गई, जिसके बाद लोगों ने दोनों युवक को बाहर निकाला.
नरहरा वॉटरफॉल में सुरक्षा के इंतजाम नहीं
यहां बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं, इसके बाद भी सुरक्षा को लेकर यहां व्यापक इंतजाम नहीं किया गया है, जिसके कारण से कई बार यहां दुर्घटना होते होते बच जाती है, ऐसे में जिला और पुलिस प्रशासन को यहां की सुरक्षा चाक चौबंद करने व्यापक कदम उठानी होगी, नहीं तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है.
नरहरा वॉटरफॉल में हादसा रोकने के लिए 6 लोगों की टीम बनाई गई है. भीड़ ज्यादा होने की वजह से सबको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है. जगह-जगह हमने सूचना बोर्ड लगाए हुए हैं. सैलानियों से अपील करते हैं कि नियमों का पालन करें- श्रीकृष्ण जाधव, डीएफओ, धमतरी
धमतरी के डीएफओ का बयान
धमतरी वन मंडल के डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने कहा नरहरा जलप्रपात पिछले डेढ़ 2 वर्षों में लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रहा है. हमने समिति भी बनाई है. लेकिन अभी बारिश के चलते पानी का बहाव बहुत ज्यादा रहता है. हमने देखा है कि सावधानी नहीं बरतने से कैजुअल्टी होने का और गंभीर घटना होने की संभावना भी रहती है.