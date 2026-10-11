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डोंगरगढ़ तालाब में हादसा, डूबते युवक को एसडीआरएफ ने बचाया

दुर्ग : डोंगरगढ़ स्थित छिरपानी तालाब में स्नान के दौरान एक युवक गहरे पानी में चला गया. जिससे वह डूबने लगा. युवक की हालत खराब होने लगी. जिसके बाद एसडीआरएफ दुर्ग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए युवक को बचा लिया.

जवानों ने मोटर बोट और डीप डाइविंग की मदद से युवक को पानी से बाहर निकाला. गंभीर स्थिति को देखते हुए मौके पर ही उसे सीपीआर (CPR) दिया गया और तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. जानकारी के अनुसार, घटना डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के मंदिर परिसर स्थित छिरपानी तालाब की है.

डोंगरगढ़ मंदिर परिसर की घटना

घटना डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के मंदिर परिसर स्थित छिरपानी तालाब की है. यहां स्नान के दौरान एक युवक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर ड्यूटी में तैनात एसडीआरएफ दुर्ग के जवानों ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया. रेस्क्यू टीम ने मोटर बोट की सहायता से पानी में उतरकर डीप डाइविंग की और युवक को सुरक्षित बाहर निकाला.

महाराष्ट्र का रहने वाला है युवक

पानी से बाहर निकालने के बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए जवानों ने तत्काल सीपीआर देकर उसे प्राथमिक जीवनरक्षक सहायता उपलब्ध कराई. इसके बाद बिना देरी किए उसे उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया गया. बचाए गए युवक की पहचान शशांक के रूप में हुई है, जो महाराष्ट्र के नागपुर जिले के खरबी का निवासी बताया गया है. एसडीआरएफ टीम की तत्परता और त्वरित बचाव कार्रवाई से युवक को समय पर सहायता मिल सकी। इस घटना ने एक बार फिर जलाशयों में स्नान करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया है.