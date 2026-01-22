ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, बिहार के 6 मजदूरों की मौत, 5 घायल

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार स्थित एक स्टील प्लांट में कोयले की भट्टे में धमाका हुआ, जिसमें बिहार के 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है.

Chhattisgarh Steel Plant blast
बिहार के 6 मजदूरों की छत्तीसगढ़ा में मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 22, 2026 at 5:16 PM IST

गया: इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे. देश के किसी भी हिस्से में जब हादसे होते हैं तो उसमें बिहार के रहने वाले मजदूरों की ही मौत होती है. गुरुवार को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है.

बिहार के 6 मजदूरों की मौत: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार स्थित एक स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हो गया. कोयला भट्टे में विस्फोट हो गया. इसमें बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो गई. सभी मृतक गया जिले के रहने वाले हैं. सूचना मिलने के बाद से मृतकों के परिवार में मातम पसरा है. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.

Chhattisgarh Steel Plant blast
छत्तीसगढ़ स्टील प्लांट में बड़ा हादसा (ETV Bharat)

मृतकों की हुई शिनाख्त: इस हादसे में मारे गए सभी मजदूर गया जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र के साकिन ग्राम गोटीबांध के रहने वाले हैं. मृतकों की शिनाख्त श्रवण कुमार (22 वर्ष), राजदेव कुमार (22 वर्ष), जितेन्द्र (37 वर्ष), बदरी भुइयां (42 वर्ष), विनय भुइयां (40 वर्ष) और सुंदर भुइयां (40 वर्ष) के रूप में हुई है.

कई मजदूर जख्मी: इसके अलावा इस हादसे में गया के ही कल्पू भुइयां (44 वर्ष) और रामू भुइयां (34 वर्ष) घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. घायलों में झारखंड के भी तीन मजदूर शबीर अंसारी (34 वर्ष ग्राम), मुमताज अंसारी (26 वर्ष), शराफत अंसारी (32 वर्ष) घायल हैं.

"आज सुबह दुर्घटना हुई है. 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 6 की मौत हो गई है. आहत लोगों में ज्यादातर बिहार और झारखंड के निवासी हैं. स्थानीय थाना के माध्यम से उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है. मामले में क्या और किसकी लापरवाही है, इसकी जांच की जा रही है."- भावना गुप्ता, एसपी, बलौदाबाजार

Chhattisgarh Steel Plant blast
बिहार के 6 मजदूरों की मौत, 2 घायल (ETV Bharat)

प्रत्यक्षदर्शियों ने बतायी पूरी कहानी: प्रत्यक्षदर्शी बिहार के जोगेंद्र राम बताते हैं कि हमलोग हेल्पर का काम करते हैं. लोहा वाला से टकराने को बोला गया तो हम टकरा रहे थे. इसी दौरान सुबह 10 बजे के लगभग उसमें से धुंआ उठने लगा. तब साहेब लोग बोले कि भागो-भागो.

"हमलोग भागना चालू कर दिए. कुछ ऊपर जाकर रुके तो उनको भी भागने को कहा गया. हमलोग कुल 11 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 3 ही दिख रहे हैं. 8 लोग लापता हैं."- जोगेंद्र राम, बिहार के मजदूर

"हमारा ठोकने वाला काम था तो ठोक रहे थे. गैस निकलने पर साहेब लोग बोले भागो तो हमलोग भागने लगे. लोग अलग-अलग हो गए. एक कूदकर भागा. बाद में पता चला कि कई लोग वहां से नहीं निकल सके. हमलोग 11 लोग थे. 8 गायब हैं."- रामस्वरुप, बिहार के मजदूर

