भिवानी के नागरिक अस्पताल में हादसा, लेंटर गिरने से तीमारदार घायल
नागरिक अस्पताल भिवानी में लेंटर का मलबा गिरने से मरीज के तीमारदार के सिर में चोटें आई है.
Published : July 10, 2026 at 2:30 PM IST
भिवानी: जिले के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के वार्ड नम्बर आठ में छत से लेंटर का मलबा गिरने का मामला सामने आया है. लेंटर एक तीमारदार के सिर पर गिरा और सिर में गहरी चोट आई है. इसके बाद उसे अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट करना पड़ा. घालय जितेंद्र भिवानी के पीपली वाली जोहड़ी का निवासी है, जो मजदूरी करके अपना पालन पोषण करता है.
बेटी का इलाज करने पहुंचा था जितेंद्रः दरअसल जितेन्द्र अपनी बेटी के इलाज के लिए लिए नागरिक अस्पताल में आया हुआ था. वार्ड नंबर आठ में उसकी बेटी जहां दाखिल थी, वहां बिल्डिंग जर्जर हालत में है. इस दौरान अचानक उसके सिर पर लेंटर का मलबा गिरा और गहरी चोटें सिर पर लगीं. ऐसे में परिवार ने आर्थिक सहायता की मांग करते हुए कहा कि "परिवार में कमाने वाला सिर्फ जितेंद्र है, जो सर पर लेंटर का मलबा गिरने से घायल हो गया है." साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बिल्डिंग को दुरुस्त किया जाए ताकि ऐसा हादसा किसी अन्य के साथ न हो.
क्या बोले पीएमओः इस मामले बारे में पीएमओ बलवान ने बताया कि "वर्ष 2022 में इस बिल्डिंग को रिपेयर करवाया गया था, लेकिन यह अनसेफ इमारत है. लेकिन छत से लेंटर का टुकड़ा गिरा. फिलहाल जितेंद्र ठीक है और इलाज चल रहा है. इस मामले का संज्ञान लेते हुए सीएमओ ने मौका मुआयना किया और एक कमेटी गठित करके उच्च अधिकारियों को लेटर लिख दिया गया है, जिसे जल्द दुरुस्त किया जाएगा."