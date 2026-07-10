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भिवानी के नागरिक अस्पताल में हादसा, लेंटर गिरने से तीमारदार घायल

भिवानी: जिले के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के वार्ड नम्बर आठ में छत से लेंटर का मलबा गिरने का मामला सामने आया है. लेंटर एक तीमारदार के सिर पर गिरा और सिर में गहरी चोट आई है. इसके बाद उसे अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट करना पड़ा. घालय जितेंद्र भिवानी के पीपली वाली जोहड़ी का निवासी है, जो मजदूरी करके अपना पालन पोषण करता है.

बेटी का इलाज करने पहुंचा था जितेंद्रः दरअसल जितेन्द्र अपनी बेटी के इलाज के लिए लिए नागरिक अस्पताल में आया हुआ था. वार्ड नंबर आठ में उसकी बेटी जहां दाखिल थी, वहां बिल्डिंग जर्जर हालत में है. इस दौरान अचानक उसके सिर पर लेंटर का मलबा गिरा और गहरी चोटें सिर पर लगीं. ऐसे में परिवार ने आर्थिक सहायता की मांग करते हुए कहा कि "परिवार में कमाने वाला सिर्फ जितेंद्र है, जो सर पर लेंटर का मलबा गिरने से घायल हो गया है." साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बिल्डिंग को दुरुस्त किया जाए ताकि ऐसा हादसा किसी अन्य के साथ न हो.