कवर्धा के भैंसा ओदार वाटरफॉल में हादसा, डूबने से 16 वर्षीय लड़की की मौत
भैंसा ओदार झरने में एक लड़की की डूबने से मौत हो गई. परिवार में मातम पसर गया है. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 22, 2026 at 7:31 PM IST
कवर्धा: कवर्धा में अकवान तूफान की वजह से हुई बारिश ने नदी और झरनों का जल स्तर बढ़ा दिया है. इस बीच जिले के कुकदूर थाना एरिया के भैंसा ओदार वाटरफॉल में बड़ा हादसा हुआ है. यहां दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आई एक साल 16 साल की लड़की झरने में डूब गई. इस घटना में युवती की मौत हो गई. हादसे के बाद जिले में मातम है.
पिकनिक मनाने के दौरान झरने में हादसा
पंडरिया के बैरागपारा निवासी पांच, छह युवक और युवतियों का समूह पिकनिक मनाने भैसा ओदार वॉटरफॉल पहुंचा था. सभी दोस्त झरने में नहा रहे थे. इसी दौरान 16 वर्षीय आस्था गुप्ता अचानक गहरे पानी में डूब गई. कुछ देर तक जब आस्था दिखाई नहीं दी तो उसके साथियों ने उसकी तलाश शुरू की.
मौत के बाद एक्शन में पुलिस
काफी खोजबीन के बाद वह पानी में अचेत अवस्था में मिली. इसके बाद दोस्त उसे तत्काल कुकदूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर कुकदूर पुलिस अस्पताल पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की. परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया है. पुलिस मामले की विवेचना कर रही है.
पंडरिया से पांच छह युवक-युवतियां पिकनिक मनाने वॉटरफॉल गए थे. नहाने के दौरान आस्था गुप्ता की डूबने से मौत हो गई-संजय मिश्रा, कुकदूर थाना प्रभारी
पिछले तीन-चार दिनों से जिले में हो रही बारिश के कारण नदी-नालों और झरनों का जलस्तर बढ़ गया है. ऐसे में वॉटरफॉल और जलप्रपातों में नहाना बेहद खतरनाक हो सकता है. यह हादसा पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा और सावधानी बरतने की जरूरत को एक बार फिर उजागर करता है.