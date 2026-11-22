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कवर्धा के भैंसा ओदार वाटरफॉल में हादसा, डूबने से 16 वर्षीय लड़की की मौत

कवर्धा भैंसा ओदार झरना हादसा ( ETV BHARAT )

कवर्धा: कवर्धा में अकवान तूफान की वजह से हुई बारिश ने नदी और झरनों का जल स्तर बढ़ा दिया है. इस बीच जिले के कुकदूर थाना एरिया के भैंसा ओदार वाटरफॉल में बड़ा हादसा हुआ है. यहां दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आई एक साल 16 साल की लड़की झरने में डूब गई. इस घटना में युवती की मौत हो गई. हादसे के बाद जिले में मातम है.

पिकनिक मनाने के दौरान झरने में हादसा