सीमेंट प्लांट एक्सीडेंट: बॉयलर यूनिट में काम कर रहा मजदूर हादसे का शिकार, मौके पर मौत
सीमेंट प्लांट में हादसे का शिकार हुए मृतक के परिजनों ने मुआवजा और नौकरी की मांग की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2025 at 9:10 AM IST|
Updated : November 5, 2025 at 9:42 AM IST
बलौदाबाजार: जिले से करीब 5 किलोमीटर दूर रवान गांव में स्थित सीमेंट प्लांट में मंगलवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया. प्लांट के PH बॉयलर यूनिट में काम कर रहे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, कैंसिंग मशीन से जुड़ा भारी क्वॉयल अचानक टूटकर गिर पड़ा और उसकी चपेट में आने से मजदूर की जान चली गई. मृतक की पहचान बिपिन कुमार के रूप में हुई है, जो रोहतास बिहार का रहने वाला था.
लोहे के रोल की चपेट में आया मजदूर: हादसा मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे का बताया जा रहा है. घटना के बाद संयंत्र परिसर में अफरा-तफरी मच गई. साथ काम करने वालों ने बताया कि बिपिन कुमार टिकेस ठेका फर्म के माध्यम से प्लांट में काम कर रहा था. उसे काम पर लगे सिर्फ डेढ़ से 2 महीने का ही समय हुआ था. वह रोज की तरह ड्यूटी पर मौजूद था और PH सेक्शन में कैंसिंग प्रक्रिया के दौरान टनभर वजनदार लोहे के रोल की चपेट में आ गया. जिसके नीचे आने से मौके पर ही बिपिन की मौत हो गई. सहकर्मियों ने आनन-फानन में सुरक्षा अमले को बुलाया और बिपिन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसे निकाला गया, उसकी सांसें थम चुकी थीं.
परिजनों और साथियों ने बताया कैसा हुआ हादसा: घटनास्थल पर मौजूद बिपिन के साथ काम करने वाले राकेश कुमार पटेल (मध्यप्रदेश निवासी मजदूर) ने बताया —"हम रोज की तरह काम कर रहे थे. मशीन चालू थी तभी अचानक जोर की आवाज आई और क्वॉयल नीचे गिर गया. बिपिन मशीन के पास ही था, बच नहीं पाया. हम लोग चिल्लाए, लेकिन जब तक मदद पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी. हमारे सामने उसकी जान चली गई."
मृतक का रिश्तेदार भूपेंद्र कुमार भी उसके साथ काम करता है. भूपेंद्र ने बताया बिपिन उसका जीजा था. उनके दो बच्चे हैं. वह परिवार के बड़े बेटे थे. परिवार के लोगों को कंपनी को नौकरी और मुआवजा देना चाहिए."
"मृत अवस्था में लाया गया अस्पतालl": जिला अस्पताल बलौदाबाजार के सिविल सर्जन डॉ. अशोक वर्मा ने बताया,"जब शव अस्पताल लाया गया, तब व्यक्ति मृत अवस्था में था. फिलहाल पंचनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सटीक वजह स्पष्ट होगी."
अंबुजा-अडानी सीमेंट प्रबंधन ने घटना पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. वहीं, प्रशासन का कहना है कि मामले में निष्पक्ष जांच होगी और किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई तय है.