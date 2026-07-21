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चकराता के ग्रामीणों के लिए 24 घंटे खुला रहेगा मोइला टॉप का रास्ता, डीएफओ ने मानीं स्थानीय लोगों की सारी मांगें

विकासनगर: वन विभाग की ओर से चकराता के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मोइला टॉप और गांवों को जाने वाले मार्ग पर लोहे का गेट लगाकर और नोटिस चिपका कर दो महीने के लिए बंद कर दिया गया था. इसका स्थानीय लोगों और होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों से विरोध किया. सोमवार को स्थानीय लोग और होटल व्यवसाय से जुडे लोगों सहित समाजसेवियों ने डीएफओ चकराता कार्यालय में समस्या से अवगत कराया. शीघ्र मार्ग पर लगे गेट को खोलने की मांग की. डीएफओ ने समस्याओं को देखते हुए लोखंडी बुधेर मार्ग पर लगा गेट खोलने की सहमति दी.

जौनसार के लोगों की मांग डीएफओ ने मानी: देहरादून जिले के जौनसार बावर चकराता में सालभर अब पर्यटकों का आना लगा रहता है. चकराता का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मोइला टॉप (बुग्याल) पर्यटकों को अपनी नैसर्गिक सुंदरता, मखमली घास और घने देवदार के वृक्षों से सजे मोइला टॉप से लुभाता है. चकराता से करीब 30 किलोमीटर दूर लोखंडी से बुधेर मार्ग पर तीन किलोमीटर वाहन से और दो किलोमीटर पैदल ट्रेक से पहुंचा जा सकता है.

वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय का पत्र (Courtesy- Forest Department)

खराब मौसम के कारण बंद किया था मार्ग: चकराता घूमने आने वाले पर्यटक इन मनमोहक नजारों का लुत्फ उठाने के लिए मोइला टॉप पहुंचते हैं. लेकिन कुछ दिनों से वन विभाग चकराता द्वारा लोखंडी के पास लोहे का एक गेट लगाकर आवागमन बंद कर दिया गया था. गेट पर एक नोटिस चिपका दिया. नोटिस में साफ शब्दों में लिखा गया है कि मानसून के दौरान लगातार वर्षा, फिसलन, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक जोखिमों को देखते हुए पर्यटकों की सुरक्षा एवं जनहित में कनासर रेंज के अर्तंगत मोइला टॉप, बुधेर अनुभाग एवं देव वन क्षेत्र में वन मोटर मार्ग देव वन अनुभाग पर पर्यटकों के आवागमन के लिए 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पूर्णतः बंद रहेगा.

ग्रामीणों ने मुलाकात कर डीएफओ को बताई समस्या: इस पर स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया. ग्रामीणों का कहना है कि ये मार्ग गांव में आने जाने वाले ग्रामीणों को और चारा पत्ती लाने सहित पशुपालकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. सोमवार को लोखंडी, लोहारी, उदांवा निवासी सैकड़ों ग्रामीण डीएफओ कार्यालय पंहुचे. बैठक कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया. इस पर डीएफओ चकराता ने समस्याएं सुनी और सभी बिन्दुओं पर सहमति बनी.