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जांजगीर में रिश्वत लेते प्राचार्य और बाबू गिरफ्तार, क्लर्क से ले रहे थे घूस, सुकमा में शिक्षा विभाग का अधिकारी अरेस्ट

सभी आरोपियों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायत मिलने के बाद रंगे हाथों ट्रैप किया.

ACB Trap Janjgir
जांजगीर में रिश्वत लेते प्राचार्या और बाबू गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 3, 2026 at 9:01 PM IST

3 Min Read
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जांजगीर-चांपा: जिले के अकलतरा ब्लॉक स्थित किरारी गांव में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है. ACB टीम ने एक सरकारी स्कूल की प्राचार्या और क्लर्क को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. उच्चतर माध्यमिक शाला किरारी की प्राचार्या अंजुला सोनी और क्लर्क विकास मसीह पर स्कूल के ही बाबू मनीष राठौर से यह रिश्वत मांगने का आरोप है. सुकमा में भी शिक्षा विभाग का अफसर 10 हजार की रिश्वत मांगने के आरोप में अरेस्ट किया गया है.

क्या है मामला?

अकलतरा विकास खंड के किरारी गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अचानक ACB की टीम ने दबिश दी. स्कूल के प्राचार्य कक्ष में घुसकर प्राचार्य और बाबू को टीम ने पकड़ा. उनका हाथ धुलवाया और 10 हजार रुपये रंगीन नोट के साथ रंगे हाथों दबोचा.

अकलतरा ब्लॉक में एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया ट्रैप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बताया जा रहा है कि प्राचार्या अंजुला सोनी और स्कूल के बाबू विकास मसीह ने अपने ही स्कूल में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी से 10 हजार रुपए की घुस की मांग की थीं. हालांकि गिरफ्तारी के दौरान जो वीडियो सामने आया उसमें अंजुला इसे साजिश बताते हुए प्लानिंग के साथ हुई कार्रवाई बता रही थी.

शिकायतकर्ता का क्या कहना है?

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरारी के शिकायतकर्ता मनीष राठौर सहायक ग्रेड-2 ने बताया कि सहायक ग्रेड-3 के पद पर उसकी परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर उसका नियमितीकरण वर्ष 2025 में हुआ है. 2022 से जून 2026 तक का वेतन वृद्धि एरियर 80 हज़ार रुपए का बनना है. इसके लिए स्कूल की प्राचार्य अंजुला सोनी ने एरियर निकालने के लिए उससे पहले 20 हजार रुपए रिश्वत की मांग की. और निवेदन किए जाने पर फिर 10 हजार रुपए तक रिश्वत देने की बात कही.

ACB Trap Janjgir
अपने ही स्कूल के क्लर्क से 10 हजार रुपए लेते ACB ने पकड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ACB ने किया ट्रैप

मनीष राठौर ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की और फिर शिकायत का सत्यापन कराया गया. सही पाए जाने पर एसीबी इकाई बिलासपुर ने ट्रैप की योजना बनाई. और प्रार्थी को रिश्वती रकम 10 हजार रुपए अंजुला सोनी को देने के लिए भेजा.

जैसे ही रिश्वती रकम अंजुला सोनी को देने का प्रयास किया तो अंजुला ने अपने स्कूल के सहायक ग्रेड-3 विकास मसीह को रकम देने के लिए कहा. जैसे ही विकास मसीह को रिश्वत रकम दी गई वहां मौजूद एसीबी बिलासपुर की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. एसीबी बिलासपुर की यह लगातार 56वीं ट्रैप कार्रवाई है.

सुकमा में शिक्षा विभाग का अधिकारी अरेस्ट

एसीबी की टीम ने शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने महिला कर्मचारी से बकाया वेतन भुगतान कराने के नाम पर 10 हजार की रकम मांगी थी. पीड़िता ने इस बात की शिकायत एसीबी की टीम से की, जिसके बाद आरोपी अफसर को टीम ने पैसे लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया. पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने बकाया राशि का 5 प्रतिशत यानी 80,000 रुपये रिश्वत के तौर पर मांगे थे, ताकि भुगतान में सुविधा दी जा सके. उन्होंने बताया कि जब अधिकारी ने पहली किस्त के तौर पर 10,000 रुपये लेने पर सहमति जताई, तो एसीबी ने बुधवार को जाल बिछाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया.

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