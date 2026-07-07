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एसीबी ने 20 हजार की रिश्वत लेते पटवारी को किया ट्रैप, जमीन की डिक्री जारी करने की एवज में मांगी थी

गिरफ्तार आरोपी पटवारी ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: टोंक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने मंगलवार को जिले के जहाजपुर तहसील के ऊंचा हल्का पटवारी भंवर सिंह को जमीन की डिक्री जारी करने के मामले में 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया. पटवारी ने रिश्वत की यह राशि कार के डैशबोर्ड में छिपा रखी थी. एसीबी ने आरोपी पटवारी को हिरासत में लेने के बाद टोंक जिले के देवली पुलिस थाने लाकर पूछताछ की. पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. टोंक एसीबी के एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि एसीबी की टोंक यूनिट को एक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि न्यायालय के फैसले की पालना में उसके पिता के पक्ष में जमीन की डिक्री करने की एवज में हल्का ऊंचा के पटवारी भंवर सिंह उसे परेशान कर रहे हैं और 20 हजार रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी.