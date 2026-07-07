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एसीबी ने 20 हजार की रिश्वत लेते पटवारी को किया ट्रैप, जमीन की डिक्री जारी करने की एवज में मांगी थी

एसीबी ने आरोपी पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ACB traps Patwari accepting bribe
गिरफ्तार आरोपी पटवारी (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 3:07 PM IST

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भीलवाड़ा: टोंक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने मंगलवार को जिले के जहाजपुर तहसील के ऊंचा हल्का पटवारी भंवर सिंह को जमीन की डिक्री जारी करने के मामले में 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया. पटवारी ने रिश्वत की यह राशि कार के डैशबोर्ड में छिपा रखी थी. एसीबी ने आरोपी पटवारी को हिरासत में लेने के बाद टोंक जिले के देवली पुलिस थाने लाकर पूछताछ की. पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

टोंक एसीबी के एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि एसीबी की टोंक यूनिट को एक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि न्यायालय के फैसले की पालना में उसके पिता के पक्ष में जमीन की डिक्री करने की एवज में हल्का ऊंचा के पटवारी भंवर सिंह उसे परेशान कर रहे हैं और 20 हजार रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी.

पढ़ें: झालावाड़ में एसीबी कार्रवाई: क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं चालक 15 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

एसीबी ने परिवादी की ओर से दी गई शिकायत का सत्यापन 25 जून को करवाया. इस दौरान आरोपी पटवारी ने रिश्वत राशि लेने की सहमति दी थी. इस पर टोंक एसीबी टीम मंगलवार को परिवादी के साथ ऊंचा पहुंची. तब आरोपी पटवारी भंवर सिंह ने परिवादी को बीच रास्ते अपनी कार में बैठाया और रिश्वत की राशि कार के डैशबोर्ड में रखवाई. एसीबी की टीम ने फौरन मौके पर पहुंचकर राशि बरामद कर ली और पटवारी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी 45 वर्षीय भंवर सिंह पुत्र नाथूसिंह मूल रूप से सीकर जिले के लोसल थाना क्षेत्र के ग्राम गुनाठू का निवासी है. टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है. एसीबी ने आरोपी पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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ACTION OF TONK ACB IN BHILWARA
BRIBE AMOUNT RECOVERED FROM CAR
CASE REGISTERED AGAINST PATWARI
ACB TRAPS PATWARI ACCEPTING BRIBE

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